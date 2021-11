Potencjalne hity Netflixa. Co jeszcze zobaczymy w tym roku?

Aktualnie na platformie najpopularniejszą produkcją jest "Squid Game" oraz "Armia złodziei". Do końca roku jednak jeszcze prawie dwa miesiące, przeanalizujmy więc, co jeszcze ciekawego może się pojawić.

Spis treści

Koniec roku 2021 zbliża się wielkimi krokami. Jest to więc czas, który łączy się z pewnym domykaniem ostatnich projektów i podsumowaniem prac z ostatnich dwunastu miesięcy. Ten rok był niezwykle bogaty pod względem udanych produkcji. W końcu to właśnie w tym czasie na platformie Netflix pojawiły się takie hity jak: New Amsterdam, The Good Doctor, Lupin, czy Squid Game. Jednak czy to koniec? Naszym zdaniem nie, w związku z tym postanowiliśmy podzielić się listą najciekawszych filmów i seriali, których premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

Arcane

Zacznijmy od propozycji, która z pewnością nie będzie obojętna fanom gry League of Legends. Mowa o serialu “Arcane”, który opowiada historię osadzoną w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun. To właśnie tam znajdują się dwie główne bohaterki: Vi oraz Jinx. Siostry, które z czasem staną się legendą League. Premiera pierwszych trzech odcinków 7 listopada. Kolejne pojawią się 13 listopada oraz 20 listopada.

Pomiędzy

„Pomiędzy” to filmowa adaptacja głośnej powieści Nelli Larsen pt. „Passing” z 1929 roku. Film opowiada historię relacji dwóch czarnych mieszkanek Nowego Jorku pod koniec lat 20. XX wieku, w czasie tzw. renesansu harlemskiego. Irene Redfield i Clare Kendry w dzieciństwie były przyjaciółkami, jednak obecnie żyją po różnych stronach rasowej linii podziału społecznego. W rolach głównych pojawiają się: Tessa Thompson oraz nowina do Oscara Ruth Negga. Premiera 10 listopada.

Czerwona nota

Wystawiana przez Interpol czerwona nota to globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie. Jednak gdy ryzykowny napad sprawia, że krzyżują się ścieżki najlepszego behawiorysty z FBI i dwójki rywalizujących ze sobą przestępców, trudno przewidzieć, co się wydarzy. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy Hollywood jak Dwayne Johnson (Szybcy i wściekli, Jumanji, Wyprawa do dżungli), który wcieli się w agenta FBI Johna Hartleya. Dwójkę przestępców zagrają natomiast Gal Gadot (Wonder Woman, Szybcy i wściekli, Liga Sprawiedliwości) oraz Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy, Bodyguard Zawodowiec). Film “Czerwona nota” wyreżyserowany przez Rawson Marshall Thurber pojawi się na platformie Netflix 12 listopada.

Kajko i Kokosz - sezon 2

“Kajko i Kokosz” to polska ekranizacja serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Janusza Christy. Fabuła opowiada o dwóch słowiańskich wojów mieszkających w grodzie kasztelana Mirmiła. Ich głównymi wrogami są Zbójcerze pod komendą Hagemona i jego zastępcy. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 listopada.

Riverdale - sezon 6

Serial „Riverdale” składa się z 5 sezonów, z czego szósty premierę ma zaplanowaną na 17 listopada. Produkcja opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona, niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują.

tick, tick… BOOM!

„Tick, tick…BOOM” to historia Jona, młodego kompozytora teatralnego, który w 1990 roku zarabia na życie w Nowym Jorku jako kelner, a po pracy komponuje pewien utwór, który ma stać się kolejnym przebojowym amerykańskim musicalem. Krótko przed pokazaniem publicznie swojego dzieła mającego zapewnić mu sukces, Jon czuje coraz większą presję: ze strony swojej dziewczyny Susan, która marzy o życiu artystycznym poza Nowym Jorkiem, oraz ze strony swojego przyjaciela Michaela, który porzucił marzenia na rzecz stabilności finansowej. W tle pojawia się kwestia epidemii AIDS, która pustoszy środowisko artystyczne. Premiera 19 listopada na platformie Netflix.

Poobijana

Film "Poobijana" to dramat, który zainteresuje nie tylko fanów MMA, ale także Oscarów. Głównie dlatego, że w roli głównej pojawia się nagrodzona statuetką Halle Berry, która równocześnie jest też reżyserką. Scenariusz został napisany przez Michelle Rosenfarb i opowiada o Jackie Justice, okrytej hańbą byłej uczestniczce MMA. Po latach od kompromitacji kobieta daje się namówić na powrót do zawodów. W tym samym czasie niespodziewanie przez jej drzwiami staje jej syn, którego oddała tuż po porodzie. W pozostałych rolach: Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko i Stephen McKinley Henderson. Premiera 24 listopada.

To była ręka Boga

„To była ręka Boga” to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech mieszają się ze sobą, a splot wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii, osnutą wokół par tematów: losu i rodziny, sportu i kina, miłości i straty. Premiera kinowa zaplanowana jest na 3 grudnia, zaś na platformie Netflix film pojawi się 15 grudnia.

Wiedźmin - sezon 2

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka. Premiera sezonu 2 odbędzie się 17 grudnia.

Emily w Paryżu - sezon 2

Zadomowiona w Paryżu Emily nie ma już problemów z poruszaniem się po mieście, ale wciąż zmaga się z dziwactwami francuskiego życia. Po wpadce z miłosnym trójkątem — ze swoją sąsiadką i pierwszą prawdziwą francuską przyjaciółką — postanawia skupić się na pracy, która z dnia na dzień robi się coraz bardziej skomplikowana. Na lekcjach francuskiego poznaje ekspata, który ją denerwuje i jednocześnie intryguje. Premiera drugiego sezonu najczęściej oglądanego serialu komediowego Netflix w 2020 roku odbędzie się 22 grudnia.

Na ten moment to już wszystkie najciekawsze tytuły z tego roku. Warto jednak zauważyć, że przedstawiciele platformy Netflix nie ogłosili jeszcze pełnej listy grudniowych premier. Niewykluczone więc, że parę tytułów pojawi się w naszej rozpisce z pewnym opóźnieniem.