Potężna emisja radiowa z czarnej dziury spowodowała powstanie radiogalaktyki

Teleskop MeerKAT uchwycił zjawiskowy obraz dwupłatowej galaktyki radiowej, która może dostarczyć nowych wiadomości na temat kosmosu.

Teleskop MeerKAT to właściwie radioteleskop, złożony z 64 anten rozmieszczonych na Przylądku Północnym w Republice Południowej Afryki i podlega on pod Południowoafrykańskie Obserwatorium Radioastronomiczne (SARAO). Ostatnio urządzenie uchwyciło wyjątkowe zjawisko, które jednoczenie wygląda spektakularnie i dostarcza nowych informacji na temat przestrzeni kosmicznej.

Źródło: SARAO

Odkrycia dokonano podczas obserwacji galaktyki eliptycznej - IC 4296, w centrum której znajduje się ogromna, obracająca się czarna dziura. Właśnie z tego miejsca pochodzą zarejestrowane emisje radiowe.

Zobacz również:

Jak wyjaśniają badacze pracujący w obserwatorium SARAO, to, co widzimy na złożonym z różnych ujęć obrazie, jest efektem energii uwalnianej przez materię wpadającą do czarnej dziury. W wyniku tego zjawiska, wygenerowane zostały dwa strumienie radiowe wysokoenergetycznego gazu po przeciwnych stronach galaktyki. Tym sposobem powstała tzw. dwupłatowa galaktyka radiowa i to ją możemy podziwiać na poniższym zdjęciu. Źródło: SARAO Uchwycony widok robi jeszcze większe wrażenie, gdy zdamy sobie sprawę ze skali, a właściwie ogromu obserwowanego zjawiska. Ten niewielki, jasny punkt w centrum ujęcia to cała galaktyka. Natomiast widoczne na końcach strumieni radiowych „pierścienie dymu”, w rzeczywistości znajdują się w odległości 1 miliona lat świetlnych od tej galaktyki.

Obserwacje IC 4296 ujawniły także, że gdy dżety radiowe przemieszczają się poza zewnętrzne zakątki galaktyki - stają się niestabilne. Dzięki temu, umożliwiają niektórym naładowanym elektronom „ucieczkę” w przestrzeń międzygalaktyczną i to te zbłąkane elektrony tworzą delikatne, czerwone fale widoczne pod samą galaktyką.

Tylko unikalne połączenie czułości, rozdzielczości kątowej i zakresu dynamicznego MeerKAT pozwoliło na odkrycie tych nici, wstążek i pierścieni – główny autor badania z US National Radio Astronomy Observatory - Jim Condon

Zgodnie z oświadczeniem SARAO, uchwycone rzez MeerKAT zjawiska widoczne na zdjęciu reprezentują nigdy wcześniej nie widzianą kombinację kosmicznych cech. Te z kolei, mogą ujawnić nowe informacje dotyczące dużych radiogalaktyk.

Sprawdź też:

NASA – opublikowano wyjątkowe zdjęcie planety Wenus

Pierwsze zdjęcie helikoptera marsjańskiego Ingenuity

Test marsjańskiego spadochronu