Potężna zorza polarna na Jowiszu

NASA rozpoczęła współpracę z innymi agencjami i obserwatoriami w celu zdobycia jak największej ilości informacji na temat Jowisza. Jedną z największych zagadek tej znacząco oddalonej od Słońca planety jest źródło jej temperatury. Na podstawie ilości światła słonecznego, jakie otrzymuje Jowisz, szacuje się, że górna warstwa atmosfery powinna znajdować się w zakresie -100 stopni Fahrenheita. Jednak pomiary temperatury w atmosferze wykazują aż 800 stopni.

Prawdopodobne źródło dodatkowego ciepła w atmosferze Jowisza jest aktualnie badane przez łączone obserwacje z Juno, Hisaki i Obserwatorium Kecka. Zespół naukowców odkrył już najpotężniejszą i najintensywniejszą zorzę w całym Układzie Słonecznym. Badacz JAXA, James O’Donoghue, twierdzi, że jest ona odpowiedzialna za ogrzewanie całej górnej atmosfery planety.

Według aktualnych informacji wpływa na to wybuchająca powierzchnia I/O, trzeciego co do wielkości wulkanicznego księżyca Jowisza. Powoduje on znaczne ogrzewanie w górnych warstwach atmosfery w rejonach polarnych planety. To pierwsze obserwacje potwierdzające teorię sugerującą wpływ zorzy na wyższe temperatury Jowisza.

