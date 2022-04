Potrzebujesz mocnego zasilacza? Ten może być odpowiedni

Na rynku pojawił się nowy zasilacz komputerowy dużej mocy. Powinien zadowolić wszystkich.

Firma ASUS poinformowała o swoim nowym produkcie z segmentu zasilaczy komputerowych. Jest to urządzenie ROG Thor Titanium o mocy 1600 W. Sprzęt należy do zasilaczy klasy premium, oferujących najwyższe moce i najnowsze rozwiązania jakościowe. Na 16-pinowym złączu ATX 3.0 nowy ROG Thor może dostarczyć 600 W mocy. Urządzenie posiada także dziesięć 8-pinowych złączy PCI-e, dwa 8-pinowych złączy EPS, jedno 24-pinowe złącze ATX i dużą ilość złączy SATA.

Interesujące jest też wnętrze zasilacza. Wykorzystuje on w obwodach przełączających najwyższej klasy tranzystory GaN FET oraz pojedynczą szynę +12 V, która spełnia wymagania 80 Plus Titanium i Cybenetics Titanium. Wydajne radiatory powodują, że wentylator urządzenia może pozostać wyłączony aż do obciążenia na poziomie 800 W. Dzięki temu zasilacz dostał ocenę A++ w teście laboratorium Cybenetics w kategorii Lambda (głośność pracy). Jest to najwyższa ocena w tym badaniu. ASUS nie podał sugerowanej ceny ROG Thora, wiadomo za to, że urządzenie będzie miało 10-letnią gwarancję.

Źródło: TechPowerUp