Potwierdzone: Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 będą wodoodporne!

Składane smartfony Samsunga są jednymi z najlepszych na rynku w swojej kategorii. Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip oferują zaskakująco solidne doświadczenie z użytkowania, pomimo bardzo krótkiego czasu, przez jaki firma tworzy tego typu urządzenia. Już za miesiąc zobaczymy ulepszone wersje tych smartfonów - Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 - i spodziewamy się, że przyniosą one wiele ulepszeń względem swoich poprzedników. Jednym z tych ulepszeń będzie dodanie oceny IP.

Ostatnie plotki sugerują, że najnowsze składane smartfony Samsunga będę posiadały certyfikat IPX8, co daje ten sam poziom odporności na wodę, co inne nieskładane flagowce firmy. Informacja ta pojawia się na Twitterze, tuż przed wydarzeniem Galaxy Unpacked, na którym te urządzenia mają zostać zaprezentowane.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

- 6.7" internal / 1.9" cover displays

- 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

- 7.6" internal / 6.2" external displays

- 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

- 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt