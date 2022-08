Potworni bohaterowie Rodu Smoka. Poznaj najważniejsze smoki w serialu

Smok zmarłego króla Jaehaerysa, dziadka Viserysa i Rhaenys. Choć jego pierwszy właściciel zmarł dużo wcześniej, sam smok miał się nieźle i w późniejszym czasie brał udział w wojnie domowej Targaryenów, czyli w Tańcu Smoków. Jego jeźdźcem był wówczas człowiek o imieniu Hugh Młot. Vermithor miał łuski w kolorze brązu, przez co zwano go Brązową Furią. Był potężną bestią – wielkością przewyższał go tylko Balerion i Vhagar.

fot. HBO/Weronika de Oliveira/PCWorld.pl