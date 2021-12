Power On: The Story of Xbox - znakomity dokument już dostępny. Oglądaj za darmo

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj zadebiutował serial dokumentalny pod tytułem Power On: The Story of Xbox. Jeśli ciekawi was historia konsol Xbox, to już teraz moż

Pierwsza konsola Microsoftu - Xbox, zadebiutowała w 2001 roku. Chcąc uczcić okrągłą - 20-tą rocznicę istnienia marki, producent postanowił przygotować serial dokumentalny prezentujący dokładną historię konsol Xbox. Power On: The Story of Xbox składa się z sześciu odcinków, każdy trwa około 40 minut.

Na pochwałę zasługuje fakt, ze Microsoft nie przygotował sobie "laurki", a faktyczny dokument o bardzo trudnych początkach grupy pasjonatów, która starała się przekonać pion zarządzający korporacją do wejścia na nowy rynek. Nie brakuje tu zatem autokrytyki. W jednym z odcinków poznamy również słynną historię "red ring of death", czyli usterki, która dotknęła milionów konsol Xbox 360 i sprawiła, że te poszły na śmietnik. Historia konsol Xbox obfituje zresztą w mnóstwo wzlotów i upadków. Wspomniany już Xbox 360 zaczął fatalnie, ale skończył rekordowo. Później jednak przyszedł Xbox One i nowa polityka Microsoftu, która, delikatnie to ujmując, nie pokrywała się z oczekiwaniami graczy.

Tego i wiele więcej dowiecie się z Power On: The Story of Xbox. Wszystkie sześć odcinków możecie już teraz obejrzeć za darmo, m.in. na oficjalnym kanale Xbox w serwisie You Tube bądź poniżej. Zachęcamy do oglądania.

