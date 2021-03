PowerColor Radeon RX 6700 Fighter pojawia się w sieci

Autorski wariant Radeon RX 6700 ma na pokładzie 6 GB pamięci. Wiemy o tym dzięki przeciekowi, który pojawił się przed oficjalnym zaprezentowaniem karty światu.

Zauważmy, że PowerColor szykuje wariant bez XT w nazwie. A skąd wyciek? Otóż producent rozesłał zdjęcia karty... przez pomyłkę. No cóż, zdarza się. Co natomiast zaoferuje karta? Podobnie jak 6700 XT, Fighter ma zaoferować zabawę w 1440p, jednak dane mu 6 GB pamięci DDR6 to o połowę mniej, niż w podstawowym modelu. Jest to niespodzianka, tym bardziej, że ASUS szykuje swój wariant z 12 GB na pokładzie, a ogólna tendencja jest taka, aby dawać do kart jak najwięcej pamięci. Jednak rozjaśnia nam nieco obraz sytuacji fakt, że będzie to tania karta graficzna, która trafi do sprzedaży u wybranych partnerów PowerColor.

Radeon RX 6700 Fighter ma te same rozwiązania, co edycja XT - w tym system chłodzenia i architekturę Navi 22. Jednak na konkretniejsze szczegóły specyfikacji musimy jeszcze poczekać - do oficjalnej prezentacji karty przez producenta. Poznamy wówczas również dostępność oraz cenę za "wojownika".

Źródło: VideoCardz