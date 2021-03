PowerColor prezentuje RX 6000 z diabelskim chłodzeniem

Już za dwa dni na rynek trafi PowerColor Liquid Devil RX 6000. System chłodzenia wodą ma zapewnić optymalne warunki dla kart graficznych Radeon, czyli 6800 XT i 6900 XT.

PowerColor Liquid Devil RX 6000 to chłodzenie powstałe przy współpracy ze specjalistami od chłodzeń, czyli firmą EK, która wczoraj zaprezentowała własną propozycję dla nabywców nowych kart AMD. Chociaż PowerColor nie podaje oficjalnie, jakie modele kart szykuje z tym nowoczesnym rozwiązaniem, jego konstrukcja pozwala domyślić się, że chodzi tu o karty graficzne Radeon 6800 XT oraz 6900 XT.

Element wyróżniający propozycje PowerColor od konkurencji, czyli chłodzenie Liquid Devil, ma zapewnić optymalne odprowadzanie ciepła, co przełoży się na pracę karty graficznej z pełną mocą i bez generowania hałasu. Tak wydajne chłodzenie z pewnością zainteresuje nie tylko graczy, ale również osoby zajmujące się podkręcaniem podzespołów. Niestety, póki co nie podano ceny za karty PowerColor Liquid Devil RX. Mogą być one interesującą propozycją, podobnie jak wprowadzone na rynek przez producenta modele Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT 16GB GDDR6.

Źródło: Neowin