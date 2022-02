Powerbank o mocy 27 MILIONÓW mAh. Ale nie weźmiesz go w plecaku

Czego to ludzie nie wymyślą? Ten powerbank przejdzie do historii.

Branża elektroniczna ma tendencję do miniaturyzacji. Coraz mniejsze procesory, pamięci, dyski itp. Nie omija to także powerbanków. Ale youtuber Handy Geng stwierdził, że zrobi dokładnie odwrotnie - zbuduje największy powerbank, jaki będzie w stanie. I jak obiecał - tak zrobił. Kolosalne urządzenie nie tylko naładuje smartona czy laptopa, ale bez problemu dostarczy energii dla hulajnogi elektrycznej, skuteru, a nawet niewielkiego gospodarstwa domowego. Jego pojemność wynosi 27 000 000 mAh. Dla porównania - przeciętny powerbank konsumencie to 20 000 mAh.

Jak podaje sam Handy Geng, jego powerbank (nie otrzymał żadnej nazwy własnej) odpowiada 900 zwykłym powerbankom. Na poniższym nagraniu możesz zobaczyć cały proces powstania kolosa. Do jego stworzenia użyty został m.in. akumulator z samochodu elektrycznego.

Źródło: PC Mag