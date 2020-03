Powerbeats 4 - słuchawki z zasilaniem na 15 godzin

Czwarta generacja słuchawek Powebeats została dzisiaj oficjalnie zaprezentowana światu. Długi czas działania to nie jej jedyne zalety.

Powerbeats 4 dzisiaj zostały zaprezentowane oficjalnie, a już za kilka dni trafią do oficjalnej sprzedaży. Czym słuchawki różnią się od poprzedniczek? Jak zdradzam w tytule - mogą pracować na jednym ładowaniu do 15 godzin. Poprzednie dociągały do dwunastu, więc różnica jest zauważalna. Zastosowano mechanizm ładowania Fast Fuel, dzięki któremu zaledwie 5 minut ładowania wystarczy na 1,5 godziny pracy słuchawek. Poprawiono także łączność Bluetooth - ma być teraz szybsza i stabilniejsza. Słuchawki Powerbeats cechuje wodoodporność IPX4 - dzięki czemu mają bez problemu sprawdzać się w czasie ćwiczeń, nawet przy obfitym poceniu. Będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czerwonej oraz czarnej. Za ile? Cena to 150 dolarów, czyli ok. 600 zł.

Jeśli chodzi o rzecz najważniejszą, czyli jakość dźwięku, słuchawki te mają mieć taką samą, jak kosztujące 250 dolarów Powerbeats Pro. Różnica między nimi jest taka, że Pro można łączyć nie tylko bezprzewodowo, ale także kablem. Ponieważ słuchawki dedykowane są przede wszystkim współpracy z iPhone, mają czip Apple H1 do szybkiego parowania oraz wsparcie dla Siri. Ładowanie odbywa się oczywiście poprzez port Lighting - w pudełku ma być adapter USB-A - Lighting.

Źródło: GSM Arena