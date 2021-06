Powiadomienia Microsoft Teams dostaną przebudowany design

Dostrzeganie powiadomień w Microsoft Teams powinno wkrótce stać się o wiele łatwiejsze dzięki nowej aktualizacji.

Narzędzie do wideokonferencji firmy Microsoft ujawniło aktualizację, która powinna ułatwić zauważanie przychodzących powiadomień. Oznacza to, że o wiele łatwiej będzie nam zostać w kontakcie podczas rozmowy na czatach lub połączeniach. Aktualizacja jest na razie w fazie rozwoju, ale Microsoft podał, że ma nadzieję wprowadzić ją w lipcu 2021 roku. We wpisie dotyczącym raporcie aktualizacji dla Microsoft 365, zatytułowanym Nowy domyślny styl powiadomień Teams, firma zauważa, że w przyszłości styl powiadomień Teams będzie domyślnie ustawiony na powiadomienia natywne dla nowych użytkowników. Obecnie domyślnym stylem jest Teams purple. Firma twierdzi, że zmiana na powiadomienia natywne oznacza, że użytkownicy będą mogli korzystać z obsługi trybu asystenta, centrum akcji, dostępności i innych funkcji.

Zmiana powinna być dostępna zarówno dla użytkowników systemu Windows, jak i Mac, a także - jak wspomniano - powinna zostać wprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Aktualizacja jest drugą zmianą dotyczącą powiadomień w Microsoft Teams, która została ogłoszona w ciągu ostatnich kilku dni. Microsoft niedawno ujawnił również nową funkcję, dzięki której nigdy więcej nie przegapimy prywatnej wiadomości wysłanej podczas rozmowy w Microsoft Teams. Podobnie jak w przypadku aplikacji WhatsApp i Facebook Messenger, nowe "dymki czatu" będą wyświetlać dryfujące powiadomienia na ekranie, podobnie jak na urządzeniach mobilnych. Microsoft twierdzi, że nowa funkcja sprawi, że "czat będzie bardziej centralnym punktem rozmowy", a użytkownicy mogą również po prostu wyłączyć powiadomienia, jeśli chcą.

Źródło: techradar