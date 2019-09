Powieść „Spider-Man. Wiecznie młody” już w księgarniach

Wydane nakładem Wydawnictwa Insignis przygody człowieka-pająka to kolejna pozycja z Marvelowskiego cyklu uwielbianego przez czytelników i fanów przygód superbohaterów.

Spider-Man to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych komiksowych herosów. Historia Petera Parkera, który po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka zyskuje supermoce i staje się Spider-Manem, sięga lat 60. XX wieku. Jego twórcami są kultowe postaci świata komiksu: Stan Lee, Steve Ditko i Jack Kirby, jednak na przestrzeni lat „chodzący po ścianach” inspirował dziesiątki artystów. Jego przygody trafiły również na ekran za pośrednictwem seriali telewizyjnych, animowanych oraz filmów pełnometrażowych.Te ostatnie od kilkunastu lat regularnie przyciągają do kin miliony widzów i zyskują status kasowych przebojów.

Postać Spider-Mana, który prócz obrony Nowego Jorku przed złoczyńcami musi się borykać z ponadczasowymi problemami typowymi dla przeciętnego nastolatka, to ukłon w stronę młodych czytelników. Każdy z nich może się utożsamić z Peterem Parkerem. To właśnie temu człowiek-pająk w dużej mierze zawdzięcza swoją oszałamiającą popularność.

„Spider-Man: Wiecznie młody” to spotkanie z ulubionymi bohaterami: Peterem Parkerem, ciocią May, GwenStacy, Mary Jane,Lizardem czy Harrym Osbornem, ale i z kultowymi nowojorskimi złoczyńcami, takimi jak znany również z przygód Daredevila Kingpin. Nie zabraknie także legendarnego talentu Petera do pakowania się w kłopoty oraz sporej dawki humoru. Czym jest tajemnicza tabliczka, o której zdobycie zabiegają nowojorscy gangsterzy? Czy walka o utrzymanie w sekrecie podwójnej tożsamości będzie kosztowała Petera utratę przyjaciół? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie dzięki lekturze powieści Stefana Petruchy „Spider-Man: Wiecznie młody”.

