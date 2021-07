Powinieneś się zainteresować Windows 10 w wersji 21H2

Firma Microsoft wypuści kolejną wersję systemu Windows 10. Kiedy zostanie udostępniona do pobrania i do kogo jest kierowana, skoro pojawi się Windows 11?

Już od dawna było wiadome, ze firma Microsoft zamierza wydać w tym roku dwie duże aktualizacje: 21H1 oraz 21H2. Pierwsza z nich została wydana w maju tego roku, co zapoczątkowało powstanie kolejnej wersji Windows 10. O drugiej zaś wiadomo było tyle, że zostanie podzielona na kolejne dwie kompilacje: jedna dla zwykłych konsumentów, a druga dla klientów korporacyjnych, którzy nadal chcą używać Windows 10 przez dodatkowy rok. Potem całą sprawę skomplikowało ogłoszenie następnej generacji oprogramowania Windows, co okazało się zapowiedzią Windows 11. Co wiemy na dzień dzisiejszy?

Według najnowszych informacji firma Microsoft wyda kolejną wersję systemu Windows 10 w październiku tego roku. Ta aktualizacja kierowana jest głównie do tych, którzy nie mają dostatecznych sprzętów do używania systemu Windows 11 ze względu na ogromne wymagania sprzętowe i muszą korzystać z Windows 10. Warto tutaj podkreślić, że ta wersja oprogramowania swoją datę ważności skończy w 2025, kiedy to zostanie oficjalnie wycofana. Spodziewamy się jednak, że aktualizacja 21H2 wprowadzi kilka nowych funkcji. Mowa tutaj między innymi o wprowadzeniu obsługi zewnętrznych kamer zgodnych z funkcją Windows Hello nawet gdy laptop jest zamknięty. Poza tym firma Microsoft zapowiedziała, że TPM także będzie obsługiwane na platformach takich jak Intel TPM Tiger Lake z systemem Windows 10 21H2 lub wyższym. Wiadomo także, że klienci korporacyjni otrzymają liczne ułatwienia zarządzania funkcjami na żądanie (FOD).

Aktualizacja 21H2 systemu Windows 10 zostanie udostępniona w październiku tego roku. Analogicznie jak aktualizacja majowa 21H1, 21H2 pojawi się za pośrednictwem oficjalnych kanałów Windows Update. Przypominamy, że pobrać i zainstalować będą ją mogli zarówno zwykli konsumenci, jak i klienci korporacyjni.

