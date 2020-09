Powitaj gości gdziekolwiek jesteś za pomocą wideodzwonka Netatmo

Chcesz otrzymywać powiadomienia na smartfon, kto stoi przed twoimi drzwiami? Już niedługo do sprzedaży trafi Inteligentny Wideodzwonek Netatmo, dzięki któremu będziesz mógł nawiązać kontakt z gości z dowolnego miejsca.

Spis treści

Innowacyjne urządzenie firmy Netatmo to świetne rozwiązanie, które pozwala na obserwacje, kto dzwoni do drzwi podczas naszej nieobecności. Zadzwonienie do drzwi uruchamia połączenie wideo ze smartfonem gospodarza, a ten może zdecydować, czy chce rozpocząć rozmowę w danym momencie. Aby przeprowadzić wideorozmowę wystarczy połączenie z internetem. W ten sposób na przykład podczas pracy w biurze możemy poinformować kuriera, gdzie ma zostawić paczkę lub przywitać gości, podczas gdy przygotowujemy jeszcze obiad w kuchni.

Inteligenty Wideodzwonek Netatmo może także chronić nas przed włamywaczami i informować o podejrzanych ruchach w pobliżu posesji. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji urządzenie potrafi odróżnić aktywność będącą wynikiem działania człowieka od nieszkodliwego ruchu. W przypadku wykrycia intruza, użytkownik otrzymuje na smartfon powiadomienie "Wykryto osobę", a Wideodzwonek może rozpocząć nagrywanie wydarzenia. W zależności od ustawień nagranie zapisuje się lokalnie na karcie SD oraz w lokalizacji w chmurze. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi możemy rozpocząć rozmowę z osobą przebywającą na naszej posesji lub przed drzwiami.

Spersonalizowana aplikacja

Dzięki specjalnej aplikacji możemy samodzielnie decydować o rodzajach alertów oraz wybrać opcje nagrywania zgodnie z naszymi preferencjami. Sami decydujemy czy urządzenie ma wysyłać powiadomienia i nagrywać wideo w razie wykrycia osób w pobliżu naszego domu. Funkcja strefa alarmowania (Alert-Zones) umożliwia zwężenie obszaru monitorowania - w ten sposób możemy wybierać czy ma to być np. przestrzeń wokół głównej alejki, bramy czy w pobliżu drzwi wejściowych. Inteligentny Wideodzwonek wyśle powiadomienie tylko jeśli w określonej strefie zostanie wykryta nowa osoba lub niezidentyfikowany ruch.

Bezpłatny dostęp

Nie musimy obawiać się dodatkowych opłat abonamentowych - wszelkie funkcje Wideodzwonka są dostępne bezpłatnie. Historia połączeń odbieranych przez Wideodzwonek i nagrania wideo są zapisywane lokalnie na wewnętrznej karcie microSD, która jest szyfrowana, co zapewnia wysoki poziom ochrony jej zawartości. W celu zabezpieczenia transmisji danych między smartfonem a Inteligentnym Wideodzwonkiem stosowane jest szyfrowanie typu klient-klient.

Łatwa i szybka instalacja

Wideodzwonek możemy zainstalować samodzielnie bez większych trudności. Wystarczy zastąpić istniejący tradycyjny dzwonek do drzwi urządzeniem od Netatmo. Przy czym należy wiedzieć, że Wideodzwonek działa przy napięciach wejściowych 8-24 i 230 woltów. Kolejnym krokiem w procesie instalacji jest połączenie urządzenia z domową siecią Wi-Fi oraz aplikacją Netatmo Security. Od tej pory domownicy mogą korzystać ze wszystkich funkcji Wideodzwonka.

Charakterystyka Wideodzwonka Netatmo

Inteligentny Wideodzwonek jest wyposażony w kamerę 1080p Full HD z obiektywem szerokokątnym 140 stopni, zapewniającym optymalną jakość wideo. Funkcja HDR kamery tłumi nagłe zmiany oświetlenia i przekazuje użytkownikowi wyraźny obraz tego, co dzieje się przed domem. Dzięki temu może wyraźnie zobaczyć twarz przychodzących do domu osób, niezależnie od warunków oświetleniowych. Wykorzystanie podczerwieni zapewnia także wyraźny obraz nocą.

Wideodzwonek Netatmo jest kompatybilny ze środowiskiem Apple HomeKit, dzięki czemu istnieje możliwość jego połączenia z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. Na przykład po wykryciu intruza przez Inteligentny Wideodzwonek automatycznie włączą się zewnętrzne światła domu, aby odstraszyć ewentualnego włamywacza.

Oprócz tego, dzięki HomeKit użytkownik może uzyskać dostęp do podglądu aktualnego obrazu z kamery za pomocą komend głosowych wypowiadanych do asystentki Siri.

Urządzenie firmy Netatmo jest całkowicie wodoodporny i świetnie znosi wszelkie warunki pogodowe - deszcz, śnieg, wilgoć - a także kurz i zanieczyszczenia. Innowacyjna nanopowłoka i certyfikat IP44 sprawiają, że Wideodzwonek możemy umieścić w dowolnym miejscu.

Kompaktowy i elegancki wygląd urządzenia sprawia, że Wideodzwonek doskonale dopasuje się do każdego domu.

Dostępność

Inteligentny Wideodzwonek Netatmo będzie dostępny w sprzedaży od 28 września na stronie internetowej www.netatmo.com w cenie 1399,99 zł.

Aplikacja Netatmo Security jest bezpłatna i kompatybilna ze smartfonami z systemem iOS oraz Android.

