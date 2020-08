Powrót do pracy 2020 – zdalnie czy stacjonarnie?

Wakacje 2020 powoli dobiegają końca, a uczniowie szykują się do powrotu do szkół. Nieco starsze osoby natomiast muszą wrócić do codziennego rytmu pracy. Ze względu na pandemię sporo się w tym względzie zmieniło i potrzebna jest modyfikacja przyzwyczajeń. Warto zatem zastanowić się, co może nam pomóc w codziennych obowiązkach.

Praca zdalna nie dla każdego

Pandemia koronawirusa wywróciła nasz świat „do góry nogami”. Jak jednak mówi stare powiedzenie - „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Wiele firm, chcąc ratować miejsca pracy i jednocześnie zmniejszać koszty, postanowiło przejść w tryb pracy zdalnej. Jak podaje Netskope Cloud and Threat Report, od początku pandemii liczba zdalnych pracowników wzrosła niemal o 150%. Przydatne było to szczególnie podczas „lockdownu”, ale co ciekawe, nawet po rozluźnieniu gospodarki wielu pracodawców pozostało, przynajmniej częściowo, przy pracy mobilnej.

Wbrew obiegowej opinii praca w domu wcale nie należy do najłatwiejszych, a osoby do niej nieprzyzwyczajone często zauważają, że trudniej im zachować wysoką koncentrację i produktywność. Jak sobie z tym poradzić możecie przeczytać w naszym osobnym artykule „Siedem przykazań pracy zdalnej”.

Niestety, wraz ze zbliżającym się końcem okresu wakacyjnego trzeba będzie powrócić do naszych obowiązków i to ze zdwojoną siłą. Nie każdy pozostanie jednak przy pracy zdalnej, gdyż znaczna część firm ponownie otwiera swoje biura. Wszyscy (zarówno pracownicy, jak i pracodawcy) musimy dostosować się do tych nowych, niecodziennych warunków, a spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa epidemiologicznego nie należy do najprostszych. Ograniczenie liczby osób na danej przestrzeni to podstawa, należy jednak przy tym pamiętać, żeby zapewnić im również wygodne warunki do pracy, tak aby łatwiej mogły zachować odpowiedni dystans społeczny. W tym wypadku warto zainwestować w rozwiązania, które pozwolą na zdalną kontrolę nad pracą biura. Idealnym przykładem są trwałe i wydajne drukarki czy urządzenia wielofunkcyjne, bez których nie może obejść się żadne biuro.

KYOCERA ECOSYS P2040dn

Marki KYOCERA nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten japoński producent już od ponad 60 lat dostarcza nam najwyższej jakości sprzęt elektroniczny, w tym drukarki. Model ECOSYS P2040dn z całą pewnością docenią właściciele biur i firm, w których regularnie drukuje się duże ilości dokumentów. Choć drukarka ta nie należy do filigranowych (rozmiary: 375 x 393 x 272 mm, waga: 14 kg), to po wygospodarowaniu na nią odpowiedniego miejsca zrewanżuje się szybką i wydajną pracą, a także ogromnymi możliwościami.

KYOCERA ECOSYS P2040dn jest w stanie drukować 42 strony formatu A4 na minutę. Warto tu jednak podkreślić, że obsługuje ona również takie formaty, jak: A5, B5, Letter oraz Legal. Producent położył silny nacisk także na ekonomię użytkowania. Przy zakupie oryginalnego tonera, za nieco ponad 300 złotych, wydrukujemy 7500 stron. Jak łatwo policzyć, koszt wydruku jednej strony wyniesie nas zaledwie 4 grosze. Wydatki możemy dodatkowo zmniejszyć, a to dzięki funkcji EcoPrint, która pozwala zredukować zużycie tonera.

Idąc z duchem czasu, KYOCERA wyposażyła swój sprzęt również w kartę sieciową. Jej obecność sprawia, że bez konieczności korzystania z metrów kabli, do drukarki możemy bezprzewodowo (za pośrednictwem Wi-Fi i/lub funkcję Wi-Fi Direct) podłączyć mnóstwo urządzeń, jak: komputery, laptopy czy smartfony. Dodatkowo, autorskie oprogramowanie KYOCERA - Command Center RX, pozwala na monitorowanie stanu drukarki i kontrolowanie jej ustawień za pośrednictwem internetu.

KYOCERA ECOSYS P2040dn specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość druku: 1200 dpi

Szybkość druku: do 42 stron A4

Wymiary: 375 x 393 x 272 mm

Waga: 14 kg

Procesor: 800 MHz

Komunikacja: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC

KYOCERA ECOSYS P2040dn to znakomita drukarka dla małych i średnich firm, jeśli jednak potrzebujecie czegoś więcej, to warto zwrócić uwagę na inny model producenta - KYOCERA TASKalfa 352ci.

KYOCERA TASKalfa 352ci

KYOCERA TASKalfa 352ci to coś więcej niż tylko zwykła drukarka. W tym przypadku mamy do czynienia z zaawansowanym urządzeniem wielofunkcyjnym, które pozwoli nie tylko na drukowanie, ale również skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie dokumentów. O możliwościach tego modelu najlepiej świadczą jego gabaryty - wymiary: 480 mm × 577 mm × 619,5 mm, waga: 36,5 kg. Planując zakup KYOCERA TASKalfa 352ci niezbędne jest zatem przygotowanie odpowiedniej przestrzeni do pracy tego zaufanego biurowego asystenta.

Gdy już jednak uporamy się z ustawieniem sprzętu w odpowiednim miejscu, to odpłaci on się nam długą i komfortową pracą. Przede wszystkim należy podkreślić, że TASKalfa 352ci obsługuje druk zarówno w czerni, jak i w kolorze. Osiągana szybkość drukowania to 33 strony monochromatyczne na minutę oraz 36 kolorowych. Przy czym warto podkreślić, że producent zadbał o funkcję dupleks, czyli automatycznego druku dwustronnego. W przypadku skanowania szybkość pracy wynosi 33 strony w przeciągu minuty.

Co jednak najbardziej urzeka w KYOCERA TASKalfa 352ci, to niezrównana swobodna użytkowania. Drukarkę możemy obsługiwać nie tylko „ręcznie”, za pomocą m.in. 7-calowego wyświetlacza, ale również zdalnie, np. wykorzystując do tego urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Producent zadbał o odpowiednie oprogramowanie (KYOCERA Mobile Print oraz KYOCERA Print Center), które w intuicyjny sposób pozwoli nam na pracę zarówno w biurze, jak i poza nim. Urządzenie może się również pochwalić wsparciem dla AirPrint, Moprii, Wi-Fi Direct, a także Google Cloud Print.

Jeśli zatem szukacie wielofunkcyjnego sprzętu, który znacząco ułatwi i przyspieszy pracę bez względu na to, gdzie jesteście, to KYOCERA TASKalfa 352ci jest świetnym wyborem.

KYOCERA TASKalfa 352ci specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość druku: 1200 dpi (zarówno w czerni, jak i w kolorze)

Wymiary: 480 mm × 577 mm × 619,5 mm

Waga: 36.5 kg

Wyświetlacz: 177,8 mm (7-calowy) kolorowy

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz

Komunikacja: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interface,Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4,IPSec, 802.3az support), NFC tag, 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD

Zarówno KYOCERA ECOSYS P2040dn, jak i TASKalfa 352ci to urządzenia, które w praktyczny sposób łączą w sobie rozwiązania przydatne dla pracowników stacjonarnych, jak i tych, którzy muszą wykonywać swoje zadania zdalnie. Sprzęty te pozwalają na zwiększenie efektywności pracy i lepszą jej organizację.