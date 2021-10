Powrót do szkoły – jak zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo całej rodzinie

Dzieci wracają do szkoły, a rodzice do pracy stacjonarnej. Jak w takiej sytuacji zadbać o bezpieczeństwo i skutecznie nadzorować działania pociech w sieci?

Spis treści

Nie od dziś wiadomo, że Internet to wspaniałe narzędzie, które umożliwia dostęp do wiedzy całego świata dosłownie na wyciągnięcie ręki. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie inne technologiczne rozwiązania, jak choćby komputery, smartfony czy tablety, pozwalające nam czerpać korzyści z tego narzędzia. Benefity płynące z dzisiejszych technologii najlepiej uwydatniły jednak wydarzenia mające miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Pandemia oraz jej skutki wymusiły bowiem na ludziach z całego świata diametralne zmiany trybu życia - od zdalnej pracy i edukacji dzieci począwszy, na rozrywce i kontaktach społecznych za pośrednictwem Internetu skończywszy. To właśnie sieci komputerowej i związanymi z nią usługami zawdzięczamy, że wszystko to było możliwe do zrealizowania. Jednocześnie strach pomyśleć, jak wyglądałaby nasza rzeczywistość bez tych technologii.

Kontrola rodzicielska i niebezpieczeństwa w sieci

Jak niemal wszystko na świecie, również Internet ma zarazem swoje blaski i cienie. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego faktu sprawę, a na szczególne zagrożenie narażeni są najmłodsi użytkownicy usług internetowych. Rolą rodzica jest więc, aby podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, chronić i edukować swoje pociechy. Nie jest to jednak prostą sprawą.

Trudno bowiem przez cały czas kontrolować poczynania naszych latorośli, szczególnie te, wykonywane w przestrzeni wirtualnej. Teoretycznie wymagałoby to ciągłego „zaglądania przez ramię” dziecku, aby na bieżąco monitorować jego działania. Dlatego trzeba przyznać, iż kontrola rodzicielska dotycząca tego zagadnienia była znacznie łatwiejsza, gdy zarówno obowiązki nasze, jak i dzieci wykonywane były zdalnie. Podobnie jest w trakcie wakacji, gdy przebywanie w obrębie jednej przestrzeni mieszkalnej sprzyja możliwości systematycznego sprawdzania internetowych wojaży najmłodszych. Od 1 września sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie. Pierwszy dzień września to specyficzna data, zazwyczaj znienawidzona przez dzieci i młodzież. W roku 2021 dla wielu młodych ludzi może być to jednak okazja do powrotu do normalności i ponownego spotkania z przyjaciółmi, jako że od tego momentu powraca nauka stacjonarna. Część rodziców po miesiącach zawirowań z pewnością przyjmie ten moment z ulgą. Jednocześnie jednak, nasza kontrola nad pociechami oraz ich poczynaniami w internecie znacznie zmaleje… teoretycznie.

Zapewnij cyfrowe bezpieczeństwo swojej rodzinie

Jak już wspomniano, innowacyjne technologie dają nam wiele nowych, a czasami nawet niespodziewanych możliwości. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli nie przebywamy przez cały czas bezpośrednio z dzieckiem, możemy kontrolować jego działania w sieci - niekiedy nawet lepiej, niż pilnując je fizycznie. Jakim sposobem? Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom i programom dobranym konkretnie do naszych potrzeb. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się narzędzia do szeroko pojętej kontroli rodzicielskiej.

Warto zainwestować w kompleksowe rozwiązanie, które da nam pewność, że nasze dziecko nie robi w sieci czegoś nieodpowiedniego, np. nie odwiedza stron nieprzeznaczonych dla osób w jego wieku. Przy okazji nie należy się martwić, że zakup takiego programu zrujnuje nasz budżet domowy, czego przykładem może być Norton Family.

Niemal każdy użytkownik urządzeń łączących się z Internetem słyszał o marce Norton - która słynie słynie z wysokiej jakości programów do ochrony sprzętów komputerowych. Nie inaczej jest w tym przypadku, bowiem Norton Family to oprogramowanie, które przyda się w każdym domu, w którym są dzieci.

Norton Family – dla ciebie, dla rodziny

Mnogość potencjału związanego z tym narzędziem dla rodziców jest tak duża, że zasługuje na osobny akapit. Jest to jednak doskonały przykład na to, że po powrocie do stacjonarnego trybu wykonywania obowiązków zawodowych, rodzice mogą martwić się mniej o to, co i jak długo w internecie robią nasze pociechy. W dodatku, wachlarz możliwości sprawowania kontroli jest bardzo szeroki.

Przejdźmy więc do najciekawszych funkcji Norton Family. Znajdziemy wśród nich m.in. taką opcję, jak Blokada błyskawiczna, czyli natychmiastowe odcięcie urządzenia dziecka od dostępu do Internetu. Może to być przydatne, np. gdy pomimo upomnień zbyt długo korzysta ono z sieci, np. grając w gry lub nie reaguje w danej chwili na polecenia.

Co można, a co nie

Kolejna opcja pomoże bezpośrednio dbać o bezpieczeństwo dziecka online. Chodzi oczywiście o możliwość określenia, z jakich witryn nasz potomek nie może korzystać. Co więcej, w przypadku posiadania przez nasze dziecko smartfona lub tabletu z systemem Android, podobna opieka obejmuje także aplikacje. Rodzic może więc zdecydować, które aplikacje dziecko może pobrać, a także uruchamiać.

Stała kontrola i raporty

Są strony, o które rodzice się martwią, ale zablokowanie ich pociechom jest pewnym ekstremum. Weźmy na przykład serwis YouTube, poszczególne materiały zamieszczane na serwisie możemy jako rodzic uznać za nieodpowiednie czy szkodliwe dla naszego dziecka, nawet jeśli są oficjalnie dostępne dla jego grupy wiekowej. Dzięki Norton Family możemy na bieżąco sprawdzać, co na YouTube.com ogląda nasza pociecha, a nawet samemu zobaczyć ich fragmenty w celu weryfikacji treści. To jednak nie jedyne informacje o aktywnościach, które możemy śledzić z poziomu programu rodzinnego Nortona. Zarówno na bieżąco, jak i w formie raportów otrzymamy wiadomości nie tylko o stronach czy wyświetlanych treściach, ale sprawdzimy nawet jakie hasła najczęściej wpisuje w wyszukiwarkę internetową. Tym sposobem możemy lepiej poznać zainteresowania dziecka, a także śledzić występowanie różnego rodzaju niepokojących sygnałów.

Zaznaczmy przy tym, że rolą Norton Family jest nie tylko kontrolować, ale i edukować oraz dawać rodzicom okazję do uświadamiania dzieci poprzez rozmowę. Istotnym tego aspektem jest np. możliwość dyskusji. Gdy dziecko z jakichś powodów koniecznie chce skorzystać z treści zablokowanych przez rodzica, to z poziomu aplikacji na urządzeniach z systemami Windows oraz iOS może poprosić rodzica o dostęp. Ma przy tym sposobność wytłumaczyć swoje powody i przedstawić argumenty, jednak to opiekun ostatecznie podejmuje decyzję.

Nauka zdalna i stacjonarna

Nauka zdalna i stacjonarna ma pewien wspólny mianownik – uczeń musi być skupiony, a o to trudno, gdy kusi świat Internetu. Norton Family opracował w tym celu niezwykle skuteczne narzędzia. Po pierwsze, możemy ustalić ramy czasowe, w których dostęp do sieci z poziomu urządzenia naszej pociechy jest zablokowany. Dzięki temu uwaga będzie skupiona na lekcji, a nie na urządzeniu mobilnym. Rozwiązanie to sprawdzi się doskonale podczas przebywania w szkole, jednakże w trakcie nauki zdalnej dostęp do Internetu jest konieczny, zarówno w celu uczestniczenia w zajęciach, jak i korzystania z określonych przez nauczyciela źródeł. Co w takiej sytuacji zrobić?

Norton Family ma do tego celu opcję Czas szkolny, który umożliwia nie tylko odcięcie od Internetu na czas lekcji, ale i ustawienie ograniczeń dostępu w tym określonym czasie. Oznacza to, że możemy pozostawić dziecku dostęp do niezbędnych witryn, jednocześnie blokując w czasie zajęć wszystkie pozostałe. Trzeb przyznać, że genialne w swojej prostocie.

Zdrowe nawyki korzystania z Internetu

Dzieci często cierpią na syndrom braku umiaru, szczególnie podczas dobrej zabawy i tak też dzieje się w trakcie spędzania czasu przy ulubionych grach. Program do dbania o cyfrowe bezpieczeństwo rodziny pozwala na bieżąco kontrolować ilość tego czasu, a także pozwala odgórnie ustawić ile godzin dziennie nasza pociecha może korzystać z dobrodziejstw internetu. Pozwoli to nie tylko dbać o rozsądne korzystanie z tego typu zabawy, ale również utrwali w dziecku zdrowe nawyki z tym związane.

Wiele możliwości – prosta obsługa

Zacznijmy od tego, że Norton Family działa na urządzeniach dziecka z systemami Windows, iOS oraz Android. Warto też zaznaczyć, że Norton Family, jak na tak rozbudowany program, jest niezwykle prosty i intuicyjny w obsłudze, co dodatkowo ułatwiają poradnik „Wprowadzenie do programu Norton Family”, który znajdziemy na głównej stronie producenta oraz samouczek w samym programie. Wskazówki w nich zawarte zajmą kilka sekund i znacznie uproszczą rozeznanie.

Konfiguracja ustawień wymaga jedynie poświęcenia odrobiny czasu na wprowadzenie wybranych przez nas danych i gotowe. Należy pamiętać, że program trzeba zainstalować zarówno na urządzeniu własnym, jak i każdym, którego ma dotyczyć jego działanie, czyli na sprzętach użytkowanych przez dziecko/dzieci. Oczywiście dostęp do zarządzania może mieć oboje rodziców lub jedno, sprawujące nad nim pieczę. Warto przy okazji wspomnieć o jeszcze jednym plusie, czyli o podziale wiekowym, dzięki któremu Norton Family sam sugeruje zabiegi dostosowane do wieku poszczególnych pociech.

Budżet nie zbiednieje

Jak wspomniano wcześniej, Norton Family to złożone i kompleksowe rozwiązanie, co nie oznacza, że nasz budżet na nim ucierpi. Usługa jest również dostępna jako funkcja Kontroli rodzicielskiej w ramach atrakcyjnych kompleksowych rozwiązań, w ich ramach których firma Norton zapewnia nie tylko zaawansowane narzędzie do kontroli rodzicielskiej, ale również wiele dodatkowych możliwości pomocy ochrony naszych urządzeń online i to w wielu aspektach. Jeśli jednak pomimo przedstawionych korzyści mamy jakieś wątpliwości, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z darmowej 14 dniowej wersji Norton 360 Deluxe lub Norton 360 Premium (Wymagana forma płatności. Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana przed zakończeniem okresu próbnego, rozpocznie się jej automatyczne odnawianie, a metoda płatności zostanie obciążona opłatą).

Jak więc widać, powrót rodziców do pracy stacjonarnej i dzieci do szkół nie oznacza wcale, że nie mamy już bezpośredniej możliwości dbania o bezpieczeństwo naszych pociech online. Tym bardziej, iż dostępne są na rynku rozwiązania, które w niedrogi i niezwykle kompleksowy sposób nam to umożliwią. Podczas wyboru odpowiedniego narzędzia należy jednak dobrze się zastanowić i postawić na produkt oferujący nam wszystko, czego potrzebujemy, a nawet wiele więcej. Dlatego też dobrym przykładem jest właśnie Norton Family.