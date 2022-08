Powrót do szkoły - tani i dobry sprzęt do nauki, laptop, komputer, a może tablet? Przeglądamy ofertę RTV Euro AGD

Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia roku szkolnego. Niezależnie czy mowa o lekcjach zdalnych, czy powrocie do murów szkoły - odpowiedni sprzęt do nauki to podstawa. Jak przygotować dziecko na nowe wyzwania? Co wybrać - laptop, komputer, a może tablet? Podpowiadamy.

Spis treści

Powrót do szkoły - tani i dobry sprzęt do nauki

Trudno uwierzyć, że od skonstruowania pierwszego na świecie komputera mija w tym roku 77 lat. ENIAC stał się symbolem pewnej rewolucji, której jesteśmy świadkami po dziś dzień. Wówczas, daleko było do utożsamiania komputerów z codziennością - technologia rozwija się jednak w zastraszającym tempie. Od kilkunastu lat komputery stały się niemal niezbędnikiem w polskim domu, czego efektem jest wiele nowych możliwości. Zwłaszcza gdy mowa o edukacji - udowadnia to choćby sytuacja na świecie na przestrzeni 3 ostatnich lat. System nauki zdalnej miał wymowny wpływ na naukę naszych pociech, a jednocześnie był jedynym sposobem na jej kontynuację. Oczywiście warto mieć na uwadze, że takowy stan rzeczy był działaniem uwarunkowanym konkretnym czynnikiem - pandemią. Nie był to w pełni przemyślany, planowany mechanizm - tak, jak i działanie zdalnego systemu nauczania. Niemniej, jest to duża szansa, której wykorzystanie może przynieść wiele profitów.

Niezależnie od formy prowadzenia zajęć w nadchodzącym roku szkolnym, umożliwienie dziecku poszerzania horyzontów z umiejętnym wykorzystaniem technologii może zaowocować. Na jaki więc sprzęt postawić? Komputer stacjonarny, laptop, a może tablet? Czy istnieją tanie i dobre urządzenia mogące sprostać obecnym oczekiwaniom? Podpowiadamy, jak dokonać odpowiedniego wyboru!

Źródło: Unsplash/Kelly Sikkema

Powrót do szkoły - komputer stacjonarny

Przybliżyliśmy już nieco historię pierwszego komputera, choć na stacjonarny odpowiednik w domowym zaciszu czekaliśmy do lat 80-tych XX wieku. Oczywiście wówczas było to niebagatelnym luksusem, a tendencja ta utrzymywała się nawet do początku XXI wieku. Następne dwie dekady wniosły niezliczone innowacje, a dostęp do sprzętu komputerowego nie wiąże się już z większymi przeszkodami.

Komputer stacjonarny posiada wiele zalet, a wśród nich m.in. możliwość większej modyfikacji podzespołów, elementów operacyjnych, a także nierzadko - lepsze osiągi i szybkość działania. Wpływa na to również sama budowa sprzętu, przyczyniając się do lepszego chłodzenia i wydajniejszej pracy. Zalecane są dla użytkowników o specyficznych oczekiwaniach wobec konkretnych działań lub funkcji. Ponadto, nawet wraz z upływem czasu - mogą znakomicie spełniać swoją funkcję.

Wybierając sprzęt do nauki dla dziecka, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim późniejsze użytkowanie oraz przeznaczenie. Zważając na konieczność stałego źródła prądu, komputer stacjonarny uniemożliwia wykorzystywanie poza domem. Tę formę urządzeń należy wybierać wyłącznie wówczas, gdy nie ma potrzeby podróżowania z komputerem, notatek w szkole lub zajęciach dodatkowych. Pamiętajmy, że edukacja to również grafika, wideo i nie tylko - zajęcia wymagające znacznie bardziej wysepcjalizowanych podzespołów. Warto wspomnieć, że wiele zmienia się w zakresie samej konstrukcji PC, niekoniecznie muszą być kojarzone z dużym, ciężkim sprzętem.

Powrót do szkoły - laptop

Žródło: Unsplash/Christopher Gower

Laptopy wywołały nie lada zainteresowanie, ponieważ możliwość przemieszczania się ze sprzętem elektronicznym była wówczas czymś abstrakcyjnym. Warto wspomnieć, że pierwsze zaprojektowane urządzenia trudno nazwać kompaktowymi, ważyły nawet ponad 20 kilogramów. Ponadto, ich składana forma kształtowała się na przestrzeni lat. Przełomem okazał się być rok 1985, kiedy to do masowej produkcji trafił model Toshiba T1100 oraz T1200. Wielu producentów opracowywało swój sprzęt, aby móc nadążyć nad nowinkami technologicznymi, czego efektem stał się łatwiejszy dostęp do laptopów. Ich prawdziwa sława w Polsce rozpoczęła się niecałe 2 dekady temu, choć nadal był to niezwykły luksus.

Niezmiennie, urządzenie jest najczęściej wybieranym sprzętem do nauki oraz rozrywki. Odpowiada za to duża różnorodność względem klasyfikacji, parametrów, a tym samym ceny. W zależności od przeznaczenia i wymagań, producenci oferują setki ofert. Dlaczego jest to godna propozycja dla dziecka? Laptop może być użytkowany zarówno podczas odrabiania lekcji, jak i w szkole. Na rynku znajdują się laptopy o różnych przekątnych ekranu, co pozwala dopasować to do indywidualnych preferencji - z zachowaniem czytelności i możliwości pracy. Warto dodać, że jest to sprzęt na którym rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać wszelkie niezbędne czynności (w odróżnieniu od smartfona lub tabletu). Mogą być wykorzystywane także dla poszerzania możliwości w innych zajęciach - w tym grafice, muzyce i nie tylko. Marki szeregują laptopy również wobec kategorii (w tym m.in. gaming) - pozwala to dopasować wewnętrzne podzespoły do użyteczności. Wśród wad możemy wymienić m.in. wagę produktu, rozmiar.

Na ten moment, zakup takowego urządzenia wcale nie musi wiązać się z zaburzeniem domowego budżetu!

Powrót do szkoły - tablet

Skupiając się na technologicznych urządzeniach pomocnych w nauce, nie sposób zapomnieć o tabletach. Gdy na rynek wprowadzano pierwsze urządzenia, wywoływały niemałe zainteresowanie. Zamknięcie funkcjonalności i tak dużych możliwości w stosunkowo kompaktowym sprzęcie brzmiało imponująco. Na ten moment nie jest to już szokujące, ponieważ na rynku pojawiają się znacznie mniejsze urządzenia zdolne do wielofunkcyjności (w tym m.in. smartfony, smartwatche). Niemniej, nie są to produkty pozwalające na wiele działań, których wymaga nauka i edukacja.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tabletów, wraz z uwzględnieniem parametrów, rozmiarów oraz klasy. Warto wspomnieć tu m.in. o tabletach graficznych, o których przeczytasz więcej w naszym wpisie: RTV Euro AGD: tablet graficzny - jak wybrać odpowiedni sprzęt? Przegląd ofert. Główną zaletą, która przeważyła szalę ku popularności jest oczywiście synonim mobilności. Sprzęt pozwala na nielimitowany dostęp do danych, plików, pracę w wielu programach graficznych (dostosowanych do tabletów), a jednocześnie - może towarzyszyć nam niemal w każdym miejscu. Jest znakomitą alternatywą dla laptopów, które mimo wszystko są cięższe i większe. Brak fizycznej klawiatury oraz sterowanie i obsługa dotykowa jest wyrazem innowacji. Ponadto, pozwoliła na pozbycie się akcesoriów w postaci myszki lub touchpad'a. Zmieści się w plecaku, torbie podróżnej, a nawet uprzyjemni podróże. Ponadto, może świetnie sprawdzać się w roli czytnika e-booków.

Wbrew pozorom nie jest to sprzęt, który musi charakteryzować się gorszymi parametrami. Nierzadko, najnowsze modele przewyższają możliwości laptopów, a dzięki nowoczesnemu ekranowi - obraz jest wyjątkowo czytelny i nie zmusza do wytężania wzroku. Najczęściej w sprzedaży dostępne są modele od 7 do około 14,6 cali. Gdy mowa o nauce, jest to dość istotne. Jak wspominaliśmy, różnorodność modeli jest imponująca. Dzięki temu, tablet może okazać się również dobrym rozwiązaniem w przypadku ograniczonego budżetu uniemożliwiającego zakup laptopa. Spełni podstawowe potrzeby bez konieczności wydawania większych kwot. Jeśli ma spełniać więcej zadań lub obsługa uniemożliwia dokonywanie pewnych czynności, warto rozważyć laptopa lub komputer.

Niezależnie od tego na jaki sprzęt się zdecydujesz, należy zwracać uwagę na kilka istotnych parametrów. Wśród nich wyróżnia się m.in. pamięć RAM, procesor, dysk, pamięć wewnętrzna i zastosowany system. Gdy mowa o cechach fizycznych, naszej uwadze nie powinna umknąć matryca, wielkość ekranu, rodzaj wyświetlacza. Ważne, aby dobrany sprzęt spełniał nasze wymagania i oczekiwania oraz był funkcjonalny. Każdy ma inne preferencje, dlatego w tej kwestii najlepiej ustalić na czym zależy nam najbardziej i na tej podstawie dopasować konkretny model.