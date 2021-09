Powstaje limitowana edycja Galaxy Watch 4. Zobacz, gdzie kupić!

Kolejne z urządzeń Samsunga, zaprezentowanych podczas Galaxy Unpacked, będzie dostępne w limitowanej odsłonie.

Podczas Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował najnowsze modele składanych smartfonów: Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3, smartwatche Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic oraz nową generację słuchawek Galaxy Buds 2. Tego samego dnia producent poinformował nas, że, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, dostępne będą limitowane edycje obu smartfonów, sygnowane przez Thom Browne.

W specjalnych zestawach do smartfonów dołączony był także smartwatch Galaxy Watch 4, który charakteryzował się podobnym projektem i wyglądem. Wielu użytkowników zegarków Samsunga liczyło, że także taki wariant trafi do osobnej sprzedaży. Aż do teraz musieli jednak obejść się smakiem. Jednak po ponad miesiącu od premiery nowych urządzeń koreański producent w końcu zdecydował się na taki krok.

Zobacz również:

Po raz pierwszy od początku współpracy z marką Thom Browne smartwatche z tej limitowanej edycji trafią do sprzedaży osobno, bez konieczności kupowania całego pakietu, w skład którego wchodzi także jeden ze smartfonów. Będą one posiadały skórzaną opaskę w kolorze białym z czerwonymi i niebieskimi wstawkami. Zegarki otrzymają także specjalnie dopasowane tarcze.

Sprzedaż limitowanej edycji Galaxy Watch 4 Thome Browne Edition rozpocznie się 29 września. Będą one dostępne w ograniczonej ilości, więc chętni muszą spieszyć się z ich zakupem. Mają one trafić do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i być dostępne w oficjalnym sklepie koreańskiego producenta.