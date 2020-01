Powstaje sieciowa odsłona Final Fantasy XV

Prawdziwa gratka dla fanów gier mobilnych i japońskich RPG-ów – trwają prace nad MMO w świecie Final Fantasy XV.

Final Fantasy XV Mobile powstaje we współpracy twórców pierwowzoru – Square Enix, oraz koreańskiego studia JSC Games i chińskiej firmy GAEA Mobile. Akcja gry umiejscowiona jest w świecie Final Fantasy XV i rozpocznie się dokładnie w momencie, gdy Noctis (główny bohater FFXV) wyruszył w swoją przygodę.

Prace nad tytułem trwają już od kilku lat, a sama gra powstaje na silniku Unreal Engine 4, co brzmi imponująco. Twórcy mają nadzieję, że uda im się zachować równie efektowną grafikę i akcję, jak w przypadku oryginalnej wersji, ale za pomocą dotykowego sterowania. Gracze otrzymają również zupełnie nowe regiony do odkrycia. Nie będzie to pierwsza gra mobilna w świecie Final Fantasy XV, w 2017 roku studio Square Enix wypuściło na rynek A New Empire, która niestety nie zdobyła pozytywnych opinii. Rok później otrzymaliśmy już lepszy produkt, w postaci Final Fantasy XV: Pocket Edition. Cóż, miejmy nadzieję, że tym razem przeniesienie kultowego świata fantasy na rynek mobilny okaże się ogromnym sukcesem.

Niestety, data premiery nie jest jeszcze znana. Wiadomo natomiast, że Final Fantasy XV Mobile będzie miała swoją premierę najpierw w Chinach, a dopiero potem na światowych rynkach. Pierwszy trailer i dodatkowe informacje na temat gry mają zostać opublikowane w pierwszej połowie tego roku.

źródło: kotaku.com