Powstał pierwszy dysk SSD specjalnie dla Chia

Producent reklamuje go jako najlepsze narzędzie do wydobywania nowej kryptowaluty. Czym różni się od innych?

W tym roku na rynek weszły karty graficzne Nvidia stworzone specjalnie do kopania kryptowaluty, jednak najnowsza - Chia - nie wymaga procesora graficznego, a przestrzeni dyskowej. W odpowiedzi na potrzeby rynku T-Create, będące marką TeamGroup, zaprezentowało dysk SSD o niezwykłej wręcz wytrzymałości, a który powstał z myślą o "górnikach". Nazywa się po prostu T-Create Expert PCIe SSD.

Co wyróżnia go od konkurencji? Przede wszystkim wytrzymałość określona na 12 000 TBW. Oznacza to, że w trakcie całego okresu eksploatacji urządzenia można zapisać na nim 12 000 terabajtów danych. Jest to 3-10 razy więcej, niż oferują dyski konkurencyjnych firm. Mamy tu do czynienia z dyskiem M.2 NVMe, który pozwala na odczyt z szybkością 3400 MB/s i zapis na poziomie 3000 MB/s. To bardzo wysokie parametry. W dysku umieszczono kontroler Silicon Motion SM2262ENG, a kości to 64-warstwowe 3D TLC od firmy Micron.

Dostępne będą dwa warianty, różniące się pojemnością: 1 TB i 2 TB. To właśnie ten pierwszy ma 12 000 TBW, w przypadku drugiego jest to 6 000 TBW. Kolejna ciekawa rzecz to gwarancja producenta. T-Create daje ją aż na... 12 lat! Ceny prezentują się następująco: 400 dolarów (ok. 1520 zł) za wersję 1 TB, 800 dolarów (ok. 3000 zł) za 2 TB. Sporo, ale jeśli ktoś myśli o robieniu majątku na kryptowalutach, z pewnością nie będzie oszczędzać.

