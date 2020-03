Powstała aplikacja na smartwatche, która pomaga bronić się przed koronawirusem

Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Na szczęście, do walki z nią dołączają kolejne firmy i naukowcy. Tym razem opracowano aplikację na smartwatche, która może nam pomóc w ograniczeniu działań wirusa COVID-19.

Każdy ma swoje własne przyzwyczajenia i rytuały, okazuje się jednak, że jeden z nich dotyczy nas wszystkich. Mianowicie chodzi o dotykanie twarzy dłońmi, jak wynika z badań opublikowanych na oficjalnej stronie NCBI (National Center for Biotechnology Information), przeciętny człowiek w ciągu doby czyni to nawet 16 razy. W obecnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, takie zachowanie może stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia i życia.

Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby: dbać o higienę i unikać dużych skupisk ludzkich, zachowywać co najmniej metr odstępu od innych osób i nie dotykać twarzy. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, szczególnie, że u wielu osób jest to niemal odruch bezwarunkowy.

Jednak nawet taki detal, może być niezwykle istotny w zachowaniu dobrego zdrowia i uniknięciu zarażenia. Z pomocą w przychodzi nam wyjątkowa aplikacja JalepeNO, którą stworzyła Kim Binsted, profesor na wydziale informatyki Uniwersytetu Hawajskiego.

Aplikacja nieustannie monitoruje ruchy naszej ręki. Jeśli ta zbliży się do twarzy, otrzymamy ostrzeżenie w postaci wibracji i sygnału dźwiękowego. Co istotne, aplikacja została zaprojektowana zarówno dla osób noszących zegarki na lewej, jak i prawej ręce.

Skąd nietypowa nazwa programu? Pani profesor stwierdziła, że „nazywa się JalapeNO, ponieważ to tak, jakbyś miał sok z jalapeno na rękach. Nie chcesz dotykać twarzy ani nosa”.

Ta ciekawa aplikacja jest obecnie dostępna na smartwatchach marki Fitbit, ale już niebawem powinna trafić również na Apple Watch.

źródło: gadgetsandwearables.com