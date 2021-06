Powstała pierwsza mapa przestrzeni międzygwiezdnej!

Naukowcy nakreślili granice przestrzeni międzygwiezdnej. To pierwsza w historii mapa granicy heliosfery.

Schemat przedstawiający warstwę graniczną heliosfery/ Planetarium NASA/IBEX/Adler

Heliosfera to ogromny bąbel otaczający Układ Słoneczny, który rozciąga się na dziesiątki miliardów mil i chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem międzygwiazdowym, o którym musimy się jeszcze wiele nauczyć. Naukowcy odkryli kilka nowych szczegółów wokół tego złożonego obszaru Wszechświata, tworząc pierwszą w historii mapę jego granicy, na której wiatry słoneczne są zatrzymywane przez ośrodek międzygwiazdowy.

Pierwsza trójwymiarowa mapa granicy między naszym Układem Słonecznym, a przestrzenią międzygwiezdną, zwana heliopauzą. /Los Alamos National Laboratory

Przełomową mapę stworzył zespół naukowców z Los Alamos National Laboratory (LANL), który wykorzystał dane zebrane w całym cyklu słonecznym w latach 2009-2019. Informacje te zostały dostarczone przez okrążający Ziemię, Międzygwiezdny Eksplorator Granic (IBEX), satelitę NASA, która została wystrzelona w 2008 roku z zamiarem zbadania interakcji między ośrodkiem międzygwiazdowym a wiatrami słonecznymi. Te wiatry słoneczne składają się z protonów, elektronów i cząstek alfa oraz nadają heliosferze kształt podobny do bańki. W warstwie granicznej heliosfery znajduje się zaś heliopauza, która jest jej krawędzią. Dan Reisenfeld, główny autor badania wyjaśnia:

Sygnał wiatru słonecznego wysyłany przez Słońce zmienia się pod względem siły, tworząc unikalny wzór. IBEX zobaczy ten sam wzór w powracającym sygnale ENA, dwa do sześciu lat później, w zależności od energii ENA i kierunku, w którym IBEX patrzy przez heliosferę. Ta różnica czasu wpływa na to, jak znaleźliśmy odległość do źródła ENA w określonym kierunku.

Naukowcy porównują to do sposobu, w jaki nietoperze używają echolokacji do mapowania swojego środowiska, wysyłając impulsy w każdym kierunku, aby ocenić otoczenie. Jednak zamiast używać impulsów sonaru do mapowania jaskini, zespół wykorzystał wiatr słoneczny do zbudowania pierwszej trójwymiarowej mapy heliosfery. Nowa mapa pokazuje, że najkrótsza odległość między Słońcem a heliopauzą, w kierunku wiatru międzygwiazdowego, wynosi 120 jednostek astronomicznych (jedna jednostka astronomiczna to odległość między Ziemią a Słońcem).

Modele fizyczne od lat teoretyzują tę granicę, ale po raz pierwszy udało nam się to zmierzyć i wykonać trójwymiarową mapę. - mówi Reisenfeld.

Źródło: newatlas.com