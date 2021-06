Powstała pierwsza pamięć specjalnie dla Intel Alder Lake

Odpowiada za nią TeamGroup. Jest to pamięć typu DDR5, a co da użytkownikom?

Elite U-DIMM DDR5 to pamięć dla desktopów. Jej opóźnienia CAS wynoszą 40-40-40-77, wymaga napięcia 1,1 V. Jej MT/s (czyli ilość transferów na sekundę) wynosi 4800. Jeden moduł ma 16 GB pojemności, a ponieważ pamięć powstała z myślą o równoczesnym korzystaniu z dwóch, mamy tu 32 GB RAM. Wspiera ona rozwiązanie ECC - jest to zaawansowany system kodowania korekcyjnego - co ma wpływać bardziej pozytywnie na stabilność systemu (w porównaniu z poprzedniej generacji modułami DDR).

Pamięć jest kompatybilna z chipsetami z serii 600. Oznacza to, że zestawy Elite DDR5-4800 w pełni obsłużą socket LGA 1700, który pojawi się wraz z Alder Lake-S. Niestety, nie wiemy, czy równie pełne wsparcie otrzymają płyty główne z AM5. Pamięć ma pojawić się na rynku w ciągu kilku kolejnych tygodni, jeśli więc planujesz zakup procesora Intela, już możesz się do niego przygotować. Cena pamięci zostanie podana dopiero w dniu premiery.

