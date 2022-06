Powstała specjalna wersja Windows 11, której nigdy nie dostaniesz

A co ciekawe, Microsoft jak do tej pory nie zdradził się ani słowem, że nad nią pracuje.

Nowa wersja Windows 11 to mocno odchudzony system operacyjny, który nosi nazwę Microsoft Validation OS. Oparty jest na linii komend, a powstał w celu zapewnienia programistom, technikom oraz partnerom Microsoftu narzędzia do sprawdzania, jak ich produkty będą funkcjonować na "jedenastce". Ma to pozwolić na stworzenie w pełni kompatybilnych rozwiązań, z którymi nie będzie problemów, a zarazem zwalniać z obowiązku instalowania pełnego systemu.

Jak podaje Microsoft, Validation OS jest "lekki, szybki i w pełni konfigurowalny". Pozwoli na szybkie wykrywanie błędów oraz dysfunkcji, umożliwiając znalezienie sposobu ich likwidacji przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży. Wspiera aplikacje Win32, a także architektury ARM64 i AMD64. Obraz systemu został już udostępniony do pobrania przez wszystkich chętnych. Powstanie systemu daje nadzieję na to, że aplikacje oraz urządzenia mające na pokładzie Windows 11 będą działać perfekt.

