Powstanie kolejna gra z Pokemonami w rolach głównych

Firmy Tencent i The Pokemon Company ogłosiły nawiązanie bliskiej współpracy, której owocem ma być nowa gra w świecie Pokemonów.

Tencent to ogromna korporacja rodem z Chin, firma ta specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier mobilnych, choć nie tylko. W portfolio firmy znajdują się takie studia jak: Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clan, Clash Royale) czy TiMi Studio (Arena of Valor, Call of Duty: Mobile). To właśnie ten ostatni zespół zajmie się przygotowaniem nowej gry w uniwersum Pokemonów.

Niestety na temat samej produkcji nie ujawniono nic konkretnego, jednak śmiało możemy założyć, że gra od TiMi Studio przeznaczona będzie na urządzenia mobilne. Miejmy nadzieję, że otrzymamy ciekawą produkcję, w której mikropłatności nie zabiją całej frajdy z gry.

Sympatycy Pokemonów nie mogą w ostatnich latach narzekać na nudę. Na urządzeniach mobilnych możemy znaleźć takie tytuły jak: wciąż rozwijane Pokemon Go, Pokemon Rumble Rush czy Pokemon Quest, a już niebawem (29 sierpnia) zadebiutuje Pokemon Masters. Nie zapominajmy też o produkcjach przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch jak choćby: Pokemon Let's Go Pikachu/Eevee czy nadchodzące Pokemon Shield/Sword. Jak do tego dodamy jeszcze film kinowy Pokemon: Detektyw Pikachu, który pod koniec maja trafił do polskich kin, to mamy pełen obraz fascynacji "kieszonkowymi stworkami".

źródło: tencent