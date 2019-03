Pożegnaj się z hasłami: specyfikacja WebAuthn jest już oficjalnym standardem

Słabe lub domyślne hasła są przyczyną 81% przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych. Mimo świadomości tego faktu, większość osób posługuje się właśnie takimi poświadczeniami.

Co gorsza, użytkownicy Internetu wykorzystują to samo, jedno hasło w różnych witrynach i serwisach, ułatwiając w ten sposób pracę hakerom. Zdaniem ekspertów od zabezpieczeń - era logowania opartego na haśle zbliża się nieuchronnie do końca.

Hasła to nie tylko łakomy kąsek dla działań hakerskich, ale także strata czasu dla użytkowników końcowych, nie wspominając już o wiążącej się z nimi znacznej uciążliwości. Według badań przeprowadzonych przez Yubico, producenta kluczy uwierzytelniania sprzętowego, użytkownicy spędzają przeciętnie 10,9 godziny rocznie na wprowadzaniu i (lub) resetowaniu haseł. W środowiskach korporacyjnych ma to rzekomo przekładać się na, średnio, 5,2 miliona dolarów rocznie. Wprawdzie tradycyjne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) wprowadza kolejną warstwę zabezpieczeń, to jednak ataki phishingowe nadal są w stanie poradzić sobie z tego rodzaju obroną. Sytuacja jest jeszcze gorsza z uwagi na niski wskaźnik korzystania z MFA przez użytkowników końcowych.

Mając powyższe na uwadze, W3C i FIDO Alliance pracują usilnie nad tym, aby hasła stały się przeszłością i zostały zastąpione przez WebAuthn API, który obecnie jest oficjalnym standardem dla systemów Windows 10 i Android oraz aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Apple Safari. Wdrożenie WebAuthn daje użytkownikom możliwość łatwiejszego logowania się do usług i urządzeń za pomocą danych biometrycznych i (lub) kluczy bezpieczeństwa FIDO. Zapewnia też znacznie wyższy poziom zabezpieczeń, w porównaniu z systemem opierającym się wyłącznie na hasłach. Bardziej zainteresowane tym zagadnieniem osoby znajdą pełną dokumentację rozwiązania.

Według W3C, opracowany przez FIDO Alliance zestaw specyfikacji FIDO2 rozwiązuje cztery główne problemy tradycyjnego uwierzytelniania:

Bezpieczeństwo : poświadczenia logowania kryptograficznego FIDO2 są unikalne dla każdej strony internetowej. Dane biometryczne lub inne informacje poufne, takie jak hasła, nigdy nie opuszczają urządzenia użytkownika i nigdy nie są przechowywane na serwerze. Ten model bezpieczeństwa eliminuje ryzyko phishingu, wszelkich form kradzieży haseł i ataków typu replay.

: poświadczenia logowania kryptograficznego FIDO2 są unikalne dla każdej strony internetowej. Dane biometryczne lub inne informacje poufne, takie jak hasła, nigdy nie opuszczają urządzenia użytkownika i nigdy nie są przechowywane na serwerze. Ten model bezpieczeństwa eliminuje ryzyko phishingu, wszelkich form kradzieży haseł i ataków typu replay. Wygoda : użytkownicy logują się za pomocą prostych metod, takich jak czytniki linii papilarnych, kamery, klucze bezpieczeństwa FIDO lub własne urządzenie mobilne.

: użytkownicy logują się za pomocą prostych metod, takich jak czytniki linii papilarnych, kamery, klucze bezpieczeństwa FIDO lub własne urządzenie mobilne. Prywatność : ponieważ klucze kryptograficzne FIDO są unikalne dla każdej witryny internetowej, nie można ich używać do śledzenia użytkowników w różnych witrynach.

: ponieważ klucze kryptograficzne FIDO są unikalne dla każdej witryny internetowej, nie można ich używać do śledzenia użytkowników w różnych witrynach. Skalowalność: strony internetowe mogą włączać FIDO2, poprzez proste wywoływanie API, we wszystkich wspieranych przeglądarkach i na wszystkich platformach, na miliardach urządzeń, z których użytkownicy korzystają codziennie.

Na pewno standard WebAuthn stanowi dla wszystkich duży krok naprzód w zwiększaniu bezpieczeństwa i użyteczności Internetu, ale nie należy oczekiwać, że wszyscy będą go wdrażać z dnia na dzień. Standardy sieciowe wymagają dużo czasu, aby dojrzeć i osiągnąć skuteczność. opracowanie praktycznego rozwiązania dla uwierzytelniania odpornego na rozprzestrzeniający się w sieci phishing – komentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe.

A Bret MacDowell, dyrektor wykonawczy w FIDO Alliance, podsumowuje: nowe rozwiązanie stanowi przełomowy krok, teraz przechodzimy do kolejnej fazy naszej wspólnej misji, która zapewni wszystkim użytkownikom prostsze i pewniejsze uwierzytelnianie w Internecie, zarówno dzisiaj jak i przez wiele kolejnych lat. MacDowell, dyrektor wykonawczy w FIDO Alliance