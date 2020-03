Poznajcie Oppo Watch, czyli wyjątkowo ciekawą kopię Apple Watcha

Po licznych zapowiedziach i "zajawkach", Oppo wreszcie ujawniło swój pierwszy smartwatch - Oppo Watch. Chiński producent wyraźnie wzorował się na Apple Watch.

Oppo nie trzeba nikomu przedstawiać, wszak chiński producent na rynku smartfonów radzi sobie znakomicie. Tym razem jednak, włodarze firmy postanowili wejść na nowy, niezbadany dla siebie rynek - wearables. Po licznych zapowiedziach, Oppo Watch stał się dziś faktem. Co oferuje nam pierwszy smartwatch firmy?

Poz względem designu chińscy inżynierzy wyraźnie wzorowali się na Apple Watchu, trzeba jednak przy tym przyznać, że prostokątna koperta z zaoblonymi bokami Oppo Watch wygląda naprawdę atrakcyjnie. Choć zegarek chińskiego producenta podobieństw do Apple Watch się nie wyprze, to zadbano o pewne cechy odróżniające go od produktu amerykańskiego producenta. Przede wszystkim, na boku zegarka nie znajdziemy charakterystycznej koronki, zamiast tego na prawej krawędzi umieszczono dwa podłużne przyciski i otwór mikrofonu pomiędzy nimi.

Zegarek będzie dostępny w dwóch rozmiarach - 46 i 41 mm. Pierwszy z nich otrzyma 1,9-calowy wyświetlacz AMOLED, drugi natomiast 1,6-calowy ekran. W jego wnętrzu znajdziemy m.in.: procesor Snapdragon Wear 2500 (z koprocesorem Apollo 3), 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB przestrzeni na dane. Do łączności Oppo Watch wykorzysta: WiFi, Bluetooth, eSIM (ma działać również poza terenem Chin), NFC oraz GPS. System operacyjny to Wear OS z autorską nakładką ColorOS. Na uwagę zasługuje również wodoszczelna (5 ATM) konstrukcja oraz bateria z funkcją szybkiego ładowania. Zdaniem producenta, wystarczy 15 minut ładowania, aby zegarek mógł pracować na pełnych obrotach przez następne 18 godzin.

Jeśli chodzi o dodatkowe sensory i funkcje sportowe, to przyszli użytkownicy Oppo Watch mogą liczyć m.in. na: krokomierz, akcelerometr, monitor pracy serca, monitor jakości snu oraz elektrokardiogram, który służy do wykrywania nieprawidłowości pracy serca. Ten ostatni element, to kolejna cecha zegarka łącząca go z Apple Watch. Choć jeśli porównamy ceny obydwu urządzeń, to znacznie korzystniej z tego starcia wychodzi smartwatch chińskiego producenta. Zegarek w rozmiarze 41 mm wyceniono na 1499 juanów (~825 zł), natomiast za model z 46 mm kopertą przyjdzie nam zapłacić 1999 juanów (~1100 zł).

Oppo Watch będzie dostępny w Chinach już 24 marca, globalna wersja urządzenia zadebiutuje nieco później.

źródło: gadgetsandwearables.com