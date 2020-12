Poznajcie Redmi 9T - wydajny procesor i bateria 6000 mAh w budżetowcu

Xiaomi po raz kolejny udowadnia, że potrafi budować tanie smartfony. Najnowszy budżetowiec bez problemu poradzi sobie z konkurencją. Za kilkaset złoty otrzymamy wydajny procesor, 6 GB pamięci operacyjnej oraz gigantyczny akumulator.

Redmi - submarka Xiaomi słynąca z produkcji tanich smartfonów przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego modelu. Smartfon oznaczony jako M2010J19ST otrzymał właśnie certyfikat od National Broadcasting and Telecommunications Commission w Tajlandii. Z dokumentów wynika, że urządzenie trafi do sklepów jako Redmi 9T i zaoferuje zaskakującą dobrą specyfikację techniczną. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się nowy hit wśród budżetowców.

Redmi 9T Źródło: Gizmochina.com

Redmi 9T prawdodpobnie jest kolejną wersją smartfonów Redmi Note 9 4G oraz Redmi 9 Power, które zadebiutowały już w Chinach i Indiach. Tym razem mamy do czynienia z modelem globalnym, który powinien pojawić się w sprzedaży w Polsce.

Jak na budżetowca przystało Redmi 9T nie zaoferuje modemu sieci 5G, ale poza tym elementem jego specyfikacja techniczna wygląda lepiej, niż dobrze.

Smartfon zaoferuje ekran o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości Full HD+. Będzie to wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 662 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej, co nadal nie jest standardem w najtańszych smartfonach.

Na rynku pojawi się kilka konfiguracji pamięciowych. Najlepiej wyposażony model zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozszerzenia z wykorzystaniem karty pamięci w formacie microSD.

Smartfon pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 12. W chwili obecnej nie wiemy, czy w przyszłości urządzenie otrzyma Androida 11 oraz MIUI 12.5.

Ważnym elementem specyfikacji technicznej Redmi 9T jest gigantyczny akumulator o pojemności 6000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 18 W ładowania. Urządzenie zaoferuje także 48 MP aparat główny z trzema matrycami pomocniczymi o rozdzielczości 8 MP oraz 2 MP. Czytnik linii papilarnych został umieszczony w przycisku zasilania na prawej krawędzi.

Na pleckach znajdziemy holograficzny wzór oraz napis Redmi. Smartfon zadebiutuje w kilku wersjach kolorystycznych. Premiera powinna odbyć się na początku przyszłego roku.

Źródło: Gizmochina.com