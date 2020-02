Poznajcie Straffr - pierwszą na świecie inteligentną taśmę treningową

Mamy już inteligentne opaski, zegarki, wagi i masę innego sprzętu monitorującego naszą aktywność. Do tego grona dołączył właśnie - Straffr, czyli pierwsza na świecie taśma treningowa typu smart.

Rynek wearables czy ogólnie urządzeń typu smart stale się rozszerza, jednak Straffr zaskakuje nawet największych entuzjastów nowych technologii. Taśmy treningowe, czy jak kto woli - gumy do ćwiczeń, nie są niczym obcym dla osób dbających o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Ten prosty gadżet pozwala na trenowanie wielu różnych partii mięśni i jest znakomitym uzupełnieniem domowej (choć nie tylko) siłowni. Ze względu na swoją wielofunkcyjność i prostotę, mogą z niego korzystać zarówno osoby początkujące czy starsze, oraz doświadczeni atleci. Co więcej, taśmy treningowe przydają się również podczas rehabilitacji.

Grupa inżynierów-pasjonatów z Niemiec, postanowiła wykorzystać ten prosty gadżet i wzbogacić go o funkcje smart. Tak właśnie powstał Straffr. Dzięki specjalnemu modułowi, umieszczonemu na gumie, możliwe jest śledzenie każdego naszego ruchu podczas wykonywanych ćwiczeń, co w połączeniu z rozbudowaną aplikacją na smartfony (zarówno z Androidem, jak i iOS-em) umożliwi nam wykonywanie profesjonalnych i perfekcyjnych treningów.

Wirtualny trener będzie nas na bieżąco motywować i informować o postępach (np. liczbie powtórzeń), co więcej, będzie on w stanie wykryć czy dane ćwiczenie wykonujemy poprawnie i czy angażujemy wszystkie wymagane w nim partie mięśni. Już na start otrzymamy do wyboru kilkaset ćwiczeń, do których będziemy mogli wykorzystać Straffr.

Twórcy do zrealizowania swojego projektu potrzebują jednak naszego wsparcia. W tym celu uruchomiono akcje w serwisie Kickstarter. Zespół odpowiedzialny za taśmę Straffr potrzebuje niecałe 33 tysiące Euro. W tej chwili udało się już zebrać ponad 20 tysięcy, więc wszystko wskazuje na to, że ostatecznie uda się ten projekt zrealizować. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Straffr i ewentualnie zakupić go dla siebie, to musicie udać się tutaj. Cena pojedynczej gumy wynosi 69 Euro. Zainteresowani?

źródło: gadgetsandwearables.com