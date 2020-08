Poznajcie Wonder Bar - odpowiednik Touch Bar dla Windowsa 10

Windows 10 wkrótce otrzyma wsparcie dla dodatkowego paska funkcyjnego korzystającego z wyświetlacza dotykowego. Rozwiązanie to ma być odpowiedzią na Touch Bar stosowany przez Apple od 2016 roku.

Microsoft skupia się obecnie na rozwoju nowych form urządzeń mobilnych. Gigant z Redmond mocno angażuje się w produkcje sprzętu z dwoma ekranami. Okazje się, że część funkcji nowej wersji systemu operacyjnego Windows 10X trafi również do tradycyjnego wydania Windowsa.

Surface Duo z Wonder Bar Źródło: windowslatest.com

Poza nowym menu start, centrum akcji i szybszymi aktualizacjami możemy spodziewać się także paska Wonder Bar. Jest to dodatkowy interfejs użytkownika, który dostępny będzie na urządzeniach z dwoma ekranami. Rozwiązanie to wygląda podobnie do Touch Bar od Apple, ale oferować ma nieco większy ekran dodatkowy.

Wonder Bar w systemie Windows pozwoli na przeglądanie historii schowka, wybór emoji oraz uruchamianie wybranych aplikacji UWP.

Microsoft dla urządzeń z Wonder Bar przygotował specjalny układ klawiatury, który wyciekł do sieci. Znalazło się specjalne miejsce dla klawisza Wonder Bar. Umieszczono go między strzałkami, a prawym przyciskiem Alt.

Przycisk wywołujący Wonder Bar Źródło: windowslatest.com

W chwili obecnej rozwiązanie Wonder Bar pozostaje w fazie rozwoju. Możemy je spotkać w systemie Windows 10X w kompilacji 20185 lub nowszej.

Pasek Wonder Bar wyświetlany będzie nad klawiaturą (fizyczną lub wirtualną) i jest na tyle duży, że może służyć za płytkę dotykową. Można będzie przenieść na niego niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows 10.

Wonder Bar dostepny będzie jedynie na komputery z dotykowym wyświetlaczem. Programiści będą mieli możliwość pisania swoich aplikacji, pluginów i dodatków, które skorzystają z możliwości Wonder Bar.

Źródło: windowslatest.com