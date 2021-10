Poznaliśmy ceny płyt głównych Asusa dla nowych procesorów Intela

Na stronie kanadyjskiego sprzedawcy sprzętu komputerowego pojawiły się pierwsze oferty na płyty główne Asusa.

Szeroka gama płyt głównych ASUS Z690 jest obecnie dostępna do kupienia na stronie PC Canada, kanadyjskiego sprzedawcy sprzętu komputerowego. Cena flagowego modelu należącego do serii ROG Maximus zaczyna się od 755/789 dolarów kanadyjskich (599/625 dolarów amerykańskich). W Polsce powinniśmy w takim razie spodziewać się ceny w okolicach 2600 zł. Oznaczałoby to, że przynajmniej najwyższe modele nie zdrożeją znacząco, choć to i tak będzie zależało finalnie od dostępności. Warto zauważyć, że jedyną płytą serii ROG jest Maximus Hero, co może sugerować, że ASUS wprowadzi modele Apex, Extreme w późniejszym terminie.

Pozostałe wystawione modele płyt Z690 również są dostępne w zbliżonych bądź nawet niższych cenach niż ich odpowiedniki oparte o układ Z590. Wszystko zależy czy mówimy o wariancie obsługującym pamięć DDR5 czy DDR4. Biorąc pod uwagę wysoką cenę na premierę nowych kości RAM (TeamGropup 16 GB dostępny był przez chwilę w cenie 300 dolatów) można sądzić że przynajmniej na początku wsparcie dla DDR4 jest ukłonem w stronę użytkowników ze strony Intela.

źródło: Videocartz