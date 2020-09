Poznaliśmy datę premiery Pixel 5 i Pixel 4a 5G

Niemiecki operator Vodafone Germany przez przypadek ujawnił datę premiery nowych smartfonów od Google. Urządzenia zadebiutują już za nieco ponad dwa tygodnie.

Google w tym roku oferuje nam wyjątkowo dziwny cykl wydawniczy swoich smartfonów. Po premierze taniego Pixel'a 4a ze sprzedaży wycofano flagowe modele - Pixel 4 i Pixel 4 XL. Od kilku tygodniu wyszukiwarkowy gigant nie posiada w swojej ofercie żadnego flagowego modelu. Brakuje także telefonu z modemem sieci 5G.

Pixel 5 i Pixel 4a 5G Źródło: slashgear.com

Od pewnego czasu wiemy, że Google przygotowuje Pixela 4a w wersji z modemem sieci 5G. Smartfon ten zadebiutuje razem z flagowym Pixelem 5.

Google wraz z prezentacją Pixel'a 5 ma zamiar powrócić do korzeni. Nowy smartfon ma czerpać to, co najlepsze ze starej serii Nexus. Oznacza to, że możemy oczekiwać wysokiej jakości w zaskakująco przystępnej cenie.

Aby zoptymalizować cenę urządzenia Google Pixel 5 ma zaoferować procesor Qualcomm Snapdragon 765G zamiast topowego Snapdragona 865/865+ (Pixel 4/XL posiada Snapdragona 855). Całość uzupełni 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej bez możliwości rozszerzenia. Nie zabraknie modnego ostatnimi czasy 90 Hz wyświetlacza. Niestety bateria ma pojemność zaledwie 3800 mAh.

Datę premiery nowych urządzeń przypadkowo ujawnił niemiecki operator telefonii komórkowej Vodafone. Smartfony mają zostać zaprezentowane 25 września. Na rynku nie pojawi się większy wariant XL. Pixel 4a 5G będzie większy od Pixela 5 i również zaoferuje procesor Snapdragon 765G.

Flagowy model ma kosztować 629 Euro, a jego budżetowa wersja z modemem sieci 5G 499 Euro. Pixel 4a względem droższego brata zaoferuje obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego oraz klasyczny, 60 Hz wyświetlacz.

