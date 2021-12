Poznaliśmy najpopularniejsze konsole i gry 2021 roku. Kto wygrał - PS5, Xbox, a może Switch?

Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Sprawdźmy zatem, która konsole i gry okazały się najpopularniejsze w mijającym roku.

Christopher Dring, redaktor serwisu Game Industry podzielił się z nami wstępnymi informacjami na temat sprzedaży gier i konsol w Europie w ostatnich 12 miesiącach. Choć nie są to jeszcze kompletne dane - te pojawią się dopiero na początku stycznia 2022, to mało prawdopodobne, aby doszło do poważnych roszad na listach najlepiej sprzedających się gier i konsol.

W Europie gracze najczęściej wybierają konsolę Nintendo Switch. Z pewnością spora w tym zasługa odświeżonego modelu w postaci Switch OLED, który zadebiutował 8 października. Drugie miejsce należy do PlayStation 5, które było w stanie wywalczyć sobie najlepszą pozycję na kilku wybranych rynkach, jak: Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Dania. Niestety, póki co nie wiemy, jak dokładnie radzi sobie najnowszy sprzęt Microsoftu - Xbox Series X/S.

Nintendo Switch najpopularniejszą konsolą w 2021 roku w Europie (fot. Nintendo)

Jeśli chodzi o gry, to wielkiego zaskoczenia nie ma - najpopularniejszym tytułem w Europie w 2021 roku jest FIFA 22, która zdominowała większość rynków i osiągnęła (póki co) lepszą sprzedaż niż FIFA 21. Najlepiej sprzedającym się "nowym IP" zostało z kolei It Takes Two, które wyprzedziło znacząco Outriders.

FIFA 22 zmiotła konkurencję i została najlepiej sprzedającą się grą roku (fot. EA)

Christopher Dring podkreśla jednak, że ogólnie był to bardzo kiepski rok dla nowych premier. Gracze znacznie chętniej kupowali starsze tytułu - z 2020, a nawet 2019 roku, niż te wydawane w ostatnich 12 miesiącach. Na liście TOP 10 z 2021 roku znalazły się tylko dwie "nowe" gry (nie licząc FIFY) - Call of Duty: Vanguard oraz Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Zabrakło na niej miejsca m.in. dla tak dużych premier jak: Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 czy Guardians of the Galaxy. Co ciekawe, te wszystkie wymienione tytuły zanotowały gorszą sprzedaż niż Farming Simulator 22, które okazało się prawdziwym hitem sprzedażowym.

Na więcej informacji odnośnie najlepiej sprzedających się gier i konsol 2021 roku nie będziemy musieli długo czekać. Oficjalne dane powinnyśmy otrzymać już na początku 2022 roku.

