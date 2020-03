Poznaliśmy nowe gry, które trafią do Xbox Game Pass w marcu

Microsoft pochwalił się grami, które trafią do Xbox Game Pass w nadchodzących tygodniach.

Jak podkreślają władze Microsoftu, usługa Xbox Game Pass to jeden z filarów marki Xbox. Nic zatem dziwnego, że amerykański producent stale poszerza ofertę gier, dostępnych w ramach abonamentu. Tylko w lutym, gracze otrzymali takie produkcje, jak: Ninja Gaiden II, Wasteland Remastered, Two Point Hospital, Kingdom Hearts III, Yakuza 0, The Jackbox Party Pack 3, Final Fantasy 15 oraz Wolfenstein: Youngblood. Równie dobrze zapowiada się marcowa oferta gier.

Microsoft, za pośrednictwem Twittera, ujawnił właśnie pierwsze produkcje, które posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli pobrać w nadchodzących tygodniach. Już jutro - 5 marca, udostępnione zostaną dwa pierwsze tytuły - NBA 2K20 oraz Train Sim World 2020. W połowie przyszłego tygodnia - dokładnie 11 marca, otrzymamy premierowe wydanie jednego z największych hitów tego miesiąca - Ori and the Will of the Wisps. Dzień później, usługa Xbox Game Pass wzbogaci się jeszcze o Pikuniku.

Znając dotychczasową politykę Microsoftu, śmiało możemy założyć, że w obecnym miesiącu czeka na nas jeszcze kilka niespodzianek.

źródło: Twitter