Poznaliśmy szczegóły dotyczące nowej funkcji Windows 10

Firma Microsoft postanowiła ułatwić użytkownikom dostęp do informacji z całego świata. Dzięki programowi Windows Insider możemy przyjrzeć się jak wyglądają i jak działają "Wiadomości i zainteresowania".

Premiera aktualizacji znanej pod nazwą 21H2 zbliża się wielkimi krokami, stąd zaczyna się pojawiać coraz więcej szczegółów co będzie zawierać. W ostatnim czasie firma Microsoft zdradziła, że pracuje nad nową funkcją podobną do Google Discover. Chodzi o kanał informacyjny i pogodowy, który będzie dostępny z poziomu paska zadań systemu Windows 10. W ostatnim czasie nowa funkcja została udostępniona testerom z programu Windows Insider, dzięki czemu możemy się jej dokładniej przyjrzeć.

Źródło: Windows Latest

Przedstawiciele firmy Microsoft podkreślają, ze chcą ułatwić użytkownikom dostęp do ważnych wiadomości, informacji finansowych oraz prognozy pogody. Z tego powodu została stworzona funkcja "Wiadomości i zainteresowania", którą umieszczono w zakładce dostępnej z poziomu paska zadań.

Na podstawie doniesień od testerów wiadomo, że źródłem danych są wyszukiwania systemu Windows, a nie Chromium Edge, jak się mogło początkowo wydawać. Ponadto po sprawdzeniu w Menadżerze zadań okazuje się, że proces wyszukiwania będzie działał w tle, aby aktualizować kanał informacyjny przez cały dzień. Na powyższym zrzucie ekrany widać, że pojawia się on pod nazwą "Kanały" oraz "Aplikacja wyszukiwania". Co ważne, nowa aplikacja ma wykorzystywać maksymalnie do 150 MB pamięci. Firma Microsoft zaznacza, że użytkownicy będą mogli dowolnie skonfigurować kanał informacyjny poprzez wyłączenie nieistotnych treści, co dodatkowo ma obniżyć zużycie zasobów.

Zużycie zasobów w Menadżerze zadań Źródło: Windows Latest

W tej chwili testerzy z programu Windows Insider mają dostęp do wiadomości i informacji pogodowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Indiach. Nie wiadomo więc, kiedy będzie dostępna w Polsce.