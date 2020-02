Poznaliśmy trzy nowe smartfony LG z serii K

LG zaprezentowało serię K na 2020 rok. Trzy aparaty cechują się dużymi ekranami, tylnym aparatem z czterema obiektywami oraz bardzo żywotną baterią.

Spis treści

Nowe smartfony LG to modele LG K61, LG K51S oraz LG K41S. Każdy z nich ma aparat tylny z czterema obiektywami. W każdym z nich są to kolejno: obiektyw główny, szerokokątny, obiektyw makro oraz czujnik głębi. Różnią się użyte matryce - w przypadku LG K61 obiektyw główny korzysta z 48 Mpix, co jest najwyższą jak dotąd rozdzielczością w smartfonach LG. Matryce obiektywów głównych wspierają technologię Pixel Binning, znacząco wpływające na ostrość, a co za tym idzie - również jakość zdjęć.

LG K61 - specyfikacja

Procesor: 2.3 GHz Octa-Core

Ekran: 6.5-calowy 19.5:9 FHD+ FullVision Display

Pamięć: 4GB RAM / 128 GB pamięci wewnętrznej / microSD (do 2TB)

Aparaty: Tylny: 48MP standardowy / 8MP super szeroki / 2MP macro / 5MP czujnik głębi; Przedni: 16MP standardowy

Bateria: 4,000mAh

Wymiary: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

Sieć: LTE / 3G / 2G

Łączność: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kolor: Titanium / White / Blue

Inne: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / przycisk aktywujący Asystenta Google / Google Lens / czytnik linii papilarnych / MIL-STD 810G / dual SIM

LG K51S - specyfikacja

Procesor: 2.3 GHz Octa-Core

Ekran: 6.5-calowy 20:9 HD+ FullVision Display

Pamięć: 3GB RAM / 64GB pamięci wewnętrznej / microSD (do 2TB)

Aparaty: Tylny: 32MP standardowy / 5MP super szeroki / 2MP macro / 2MP czujnik głębi; Przedni: 13MP standardowy

Bateria: 4,000mAh

Wymiary: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

Sieć: LTE / 3G / 2G

Łączność: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kolor: Titanium / Pink / Blue

Inne: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / przycisk aktywujący Asystenta Google / Google Lens / czytnik linii papilarnych / MIL-STD 810G / dual SIM

LG K41S - specyfikacja

Procesor: 2.0 GHz Octa-Core

Ekran: 6.5-calowy 20:9 HD+ FullVision Display

Pamięć: 3GB RAM / 32GB pamięci wewnętrznej / microSD (do 2TB)

Aparat: Tylny: 13MP standardowy / 5MP super szeroki / 2MP macro / 2MP czujnik głębi; Przedni: 8MP standardowy

Bateria: 4,000 mAh

Wymiary: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

Sieć: LTE / 3G / 2G

Łączność: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Kolor: Titanium / Black / White

Inne: AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / przycisk aktywujący Asystenta Google / Google Lens / czytnik linii papilarnych / MIL-STD 810G / dual SIM

Producent zapowiada, że smartfony z serii K będą dostępne najpierw w obu Amerykach, gdzie trafią do sprzedaży w drugim kwartale 2020. Dopiero potem trafią na rynki azjatyckie i europejskie, ale nie ma informacji o dokładnej dacie. Wiemy natomiast, że na pewno będą sprzedawane w Polsce.