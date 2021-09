Poznaliśmy wymagania sprzętowe Deathloop. Premiera już w przyszłym tygodniu

Bethesda ujawniła wymagania sprzętowe Deathloop na PC. Jesteście ciekawi czy wasz PC udźwignie produkcję Arkane Studios?

Deathloop to najnowsze dzieło studia Arkane (Dishonored, Prey). W grze wcielmy się w postać zabójcy o imieniu Colt, który trafił niezwykłą wyspę Blackreef. Szybko okazuje się, że nasze bohater nie tylko nie może jej opuścić, ale co gorsza, uwięziony został w pętli czasu. Po każdym zgonie powraca on do punktu wyjścia. Colt chcąc rozwiązać zagadkę musi cały czas uważać na innych zabójców, którzy otrzymali nagrodę za jego głowę.

fot. Bethesda

Premiera Deathloop odbędzie się już 14 września tylko na PlayStation 5 i PC. Jeśli nie posiadacie konsoli Sony, to wasze PC muszą spełnić szereg wymagań. Jak łatwo się domyślić nie należą one do najniższych.

Zobacz również:

Wymagania sprzętowe Deathloop na PC

Minimalne wymagania:

OS : Windows 10 (64) wersja 1909 lub wyższa

CPU: Intel Core i5-8400 2,80GHz lub AMD Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

Grafika: Nvidia GTX 1060 (6GB) lub AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: 12

Dysk: 30 GB wolnej przestrzeni (HDD)

Rekomendowane wymagania:

OS : Windows 10 (64) wersja 1909 lub wyższa

CPU: Intel Core i7-9700K 3,60GHz lub AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia RTX 2060 (6GB) lub AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX: 12

Dysk: 30 GB wolnej przestrzeni (SSD)

Wymagania Ultra (4K, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64) wersja 1909 lub wyższa

CPU: Intel Core i9-10900K 3,70GHz lub AMD Ryzen 7 3800XT

RAM: 16 GB

Grafika: Nvidia RTX 3080 (10GB) lub AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

DirectX: 12

Dysk: 30 GB wolnej przestrzeni (SSD)

Zobacz również: PlayStation Showcase już dziś. Sprawdź, jakie gry zobaczymy