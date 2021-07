Pozycje obowiązkowe dla fanów Ekipy Friza i fenomen marki

Ekipa Friza to marka, która dawno przestała się ograniczać do YouTube. Pod banderą powstało ostatnio wiele projektów, które są obowiązkowe dla każdego fana. Gdzie leży źródło fenomenu franczyzy?

Friz, a właściwie Karol Friz Wiśniewski, zdobył w Polsce ogromną popularność za sprawą serwisu YouTube, a jego kanał ma obecnie 4,43 miliona subskrypcji. Zaczynał od wrzucania filmików i streamów na żywo, a następnie wpadł na nowy pomysł i stworzył autorski projekt – Ekipa Friza, który subskrybuje w tej chwili 1,78 mln użytkowników YouTube. W ramach przedsięwzięcia, młody mężczyzna postanowił zebrać najpopularniejszych youtuberów w kraju (niemal każdy z nich ma ponad milion subskrypcji na własnym kanale) zamieszkać wraz z nimi w luksusowej willi, oczywiście publikując wszelkie materiały w sieci. Tym sposobem, powstała marka warta miliony, czego przykładem jest sprzedanie w czerwcu części akcji giełdowych za ponad 10 milionów złotych.

Źródło: Karol Friz Wiśniewski/Youtube

Trzeba przyznać, że Friz ma głowę do interesów i nie poprzestał na wątpliwej wartości nagraniach, prezentujących m.in. niszczenie przez jego ekipę luksusowego samochodu dla zwykłej zabawy. Postanowił dodatkowo zarobić, a genialny w swojej prostocie pomysł na lody z jego logiem, stworzone we współpracy z firmą Koral, zrobiły furorę i tutaj dochodzimy do pozycji 1 na naszej liście.

Zobacz również:

Lody Ekipy

Każdy fan Ekipy Friza na wieść o markowych lodach niemal oszalał, a że w większości są to bardzo młode osoby, to wielu rodziców czekało w tym kontekście nie lada wyzwanie. Okazało się bowiem, że ilość chętnych przewyższa możliwości dystrybucji i lody już w pierwszych godzinach znikały ze sklepowych półek. Zdarzały się nawet sytuacje, że rodzice jechali wiele kilometrów tylko po to, aby kupić markowy przysmak swoim dzieciom, również, gdy chętne dodatkowego zarobku punkty niejednokrotnie zawyżały cenę produktu. Źródło: Koral.com.pl Doszło nawet do tego, że w dobie niedoboru Lodów Ekipy cenne stały się nawet same ich opakowania, sprzedawane za zwariowane ceny na portalach internetowych. OLX nawet zakazał takiej sprzedaży, jako żerowania na najmłodszych. To, jaki skład mają Lody Ekipy i czym różnią się od innych lodów jest jedną sprawą, ale główną jest ich popularność. Lody Ekipa są więc na czele „potrzeb” fanów Friza i jego Ekipy. Jeśli więc chcielibyście je zakupić, to informacje o ich dostępności za pośrednictwem internetu znajdziecie tutaj.

Płyta Ekipa – Sezon 3 i koncerty

Kolejne miliony Friz i jego Ekipa zgarnęli na sprzedaży swojej pierwszej płyty. Choć krążek zebrał mieszane recenzje, to i tak jego sprzedaż przekroczyła marzenia połowy polskiej sceny muzycznej. W dodatku, krążek wypuszczono także w trzech wersjach, z czego najdroższa - Deluxe BOX Premium, kosztuje aż 420 złotych. Do tego dochodzą tantiemy ze Spotify oraz mająca się wkrótce rozpocząć trasa koncertowa Ekipy Friza.

Cóż, wierni fani nie tylko gremialnie ruszyli do sklepów po płytę popularnej grupy youtuberów, ale z pewnością równie chętnie stawią się na koncertach, aby zobaczyć swoich idoli na żywo.

Gry Ekipa Games

Muzyka i lody to zdecydowanie za mało dla ambitnego Karola Wiśniewskiego. Youtuber założył także spółkę Ekipa Games i na początku tego roku nawiązał współpracę ze studiem T-Bull. Jak poinformowano, w ramach umowy powstaną dwie gry i choć nie wiele o nich wiadomo, to można się spodziewać, że będą to gry mobilne, ponieważ T-Bull w takich właśnie się specjalizuje.

Jak wszystko z logiem Ekipy Friza, prawdopodobnie i wydane pod marką gry będą cieszyć się popularnością. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach najwierniejsi fani wszelkiej maści youtuberów z pewnością wiele czasu spędzają przy swoich oknach na świat, w postaci smartfonów.

Ubrania i gadżety Ekipy

Cóż, obecnie każda szanująca się marka inwestuje w swój tzw. merch, czyli towary licencjonowane. Nie inaczej jest w przypadku Ekipy, która posiada własny sklep internetowy Ekipatonosi, w którym można kupić niemal wszystko z logiem Ekipy Friza, od ubrań i gadżetów, po wspomniane wcześniej płyty muzyczne. Znajdziemy tam nawet markowany fotel gamingowy i… markową taśmę klejącą…

Źródło: Ekipatonosi

Rollercoaster Ekipy

Najnowsze przedsięwzięcie Friza ogłoszono właśnie teraz i jest nim… rollercoaster w Parku Rozrywki Energylandia. Instalacja nazwana EKIPA Light Explorers znajduje się w nowo wybudowanej, szóstej strefie Energylandii o nazwie Aqualantis. Atrakcja będzie dostępna od 14 lipca, czyli od oficjalnego otwarcia parku rozrywki, ale ekipa miała już okazję wypróbować „swój” rollercoaster. Kolejka górska na nagraniu robi wrażenie, ale kolejki chętnych do obiektu będą prawdopodobnie jeszcze bardziej imponujące i oblegane przez oddanych fanów Ekipy Friza.

Ekipa Friza – o co tyle szumu?

Czy produkty oferowane przez Friza i jego ekipę są wyjątkowe? Nie, właściwie niczym się nie różnią od reszty, a i tak oszalali fani szturmowali z wściekłością sklepy w których pojawiały się lody i byli gotowi płacić za papierki po nich. Ubrania oraz płyta również nie prezentują sobą nic specjalnego i możliwe, że nadchodzące gry również wpiszą się w to określenie. O co więc chodzi? Jak zwykle, o markę oraz uwielbienie fanów, w którym blasku pławi się założyciel Ekipy – Friz, oraz jej członkowie.

Źródło: Ekipatonosi

Niegdyś tłumy szalały za muzykami, aktorami, sportowcami, pisarzami, projektantami mody, czy konkretnymi książkami, filmami, a nawet postaciami fikcyjnymi. Dziś jednak, znaczna część naszego życia, a co za tym idzie zainteresowań, przeniosła się do sieci. Tam z kolei, szczególnie wśród młodzieży niekoniecznie królują najzdolniejsi, ale raczej najgłośniejsi i najbardziej kontrowersyjni. Jeśli dodamy do tego blichtr (nawet pozorny) oraz epatowanie elitarnością, otrzymujemy mieszankę doskonale wpisująca się w dzisiejsze trendy. Zatrważający bywa jednak niemal fanatyzm, z jakim całe rzesze młodych ludzi podążają za swoimi idolami, nie do końca jednak ze względu na nich samych, ale raczej dla poczucia modnej przynależności. Wszak, jakby nie spojrzeć, bycie fanem Ekipy i samego Friza jest zwyczajnie trendy.

Źródło: Ekipatonosi

Należy przy tym przyznać, że Karol Wiśniewski aka Friz doskonale wie, jak wykorzystać i zmonetyzować swoje 5 minut sławy. Czy to źle? Prawdopodobnie każdy na jego miejscu postąpiłby podobnie, korzystając z okazji. Ważne jednak, aby przy tym nie propagować negatywnych treści i przekazów jedynie dla zysku.