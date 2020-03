Praca zdalna. Dlaczego warto korzystać z wirtualnego call center w swojej firmie?

Jakie przedsiębiorstwa rozwijają się najlepiej? Takie, które inwestują w świetną jakość obsługi klienta i możliwość pracy zdalnej. W obecnej sytuacji z COVID-19, kiedy liczba zarażonych rośnie codziennie, to ma znaczący wpływ na każdą firmę. W tym czasie, potrzebne jest proste i skuteczne rozwiązanie na telefonizację biura. Jednym z takich sposobów może być posiadanie własnego wirtualnego call center. Na czym polegają zalety telefonii VoIP?

Dlaczego posiadanie wirtualnego call center naprawdę się opłaca?

Decydowanie się na nowoczesne rozwiązania naprawdę się opłaca! Firmy, które testują technologię wpływającą na jakość ich usług, mogą liczyć na więcej zadowolonych klientów. Nie bez powodu satysfakcja klienta wpływa na dalsze zyski firmy. Im lepiej przedsiębiorca zadba o obsługę tych, którzy u niego kupują, tym więcej takich osób do niego ponownie przyjdzie.

Nowoczesna technologia dla klienta

Wirtualny call center zapewnia wiele możliwości, a także pozytywnie wpływa na pracę, jak i obsługę klientów. Za sprawą wirtualnego call center przedsiębiorca może obsłużyć klientów szybko i przy okazji poprawić swoje procesy sprzedaży, a także zbudować pozytywną relację z klientem opartą na wzajemnym zaufaniu. Korzystanie z nowoczesnych technologii to krok ku rozwojowi firmy.

Wirtualna centrala telefoniczna umożliwia posiadanie biur w dowolnych miejscach i zintegrowanie tego w jednej sieci telefonicznej, a także aktywację wielokanałowego numeru w dowolnej miejscowości. Co to oznacza?

Z wirtualnym call center biura, jak i pracownicy mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji. Oddziały Twojej firmy mogą być na całym świecie albo w jednym państwie, ale z pracownikami zdalnymi, porozrzucanymi w różnych miejscach. Tym samym wirtualne biuro doskonale nadaje się do małego, międzynarodowego i internetowego biznesu. Niezależnie od tego, który z nich prowadzisz, dzięki wirtualnemu call center zdecydowanie poprawisz jakość obsługi klienta. To także oszczędności, bo wirtualne call center jest zdecydowanie tańsze, od tego standardowego. Zasięg wirtualnych numerów jest naprawdę duży, ponieważ można wybrać numer spośród 100 krajów świata i zapewnić dla swoich klientów numer lokalny.

Wirtualna centrala zapewnia takie funkcje jak: menu głosowe, przekierowanie i przechwytywanie połączeń, nagrywanie rozmów, statystyki połączeń, poczta głosowa, automatyczna sekretarka, tryb oczekiwania, automatyczne odtwarzanie powitania, podłączenie linii zewnętrznej, automatyczny odbiór faksu, interfejs API, automatyczna sekretarka według numeru, czy wybór melodii oczekiwania.

Między innymi została zaprojektowana aplikacja Zadarma Сonf - proste narzędzie do wideokonferencji, które ma kilkadziesiąt przydatnych funkcji. Można komunikować się ze zdalnymi biurami, partnerami, klientami, przyjaciółmi w jednej aplikacji. Aplikacja została stworzona specjalnie dla telefonów i tabletów, aby połączyć użytkowników do zaproszonej sali konferencyjnej. Wideokonferencje można utworzyć jednym kliknięciem w Panelu klienta na stronie Zadarma.com.

Taka telefonia w chmurze wspiera tym samym, małe, jak i większe firmy. Sprawia, że obsługa klienta jest na coraz wyższym poziomie. Bez problemu przedsiębiorca korzystający z wirtualnej centrali telefonicznej może rozwiązywać problemy klientów, przekierowywać ich, automatycznie odtwarzać wiadomości powitalne, czy korzystać z technologii IVR.

Call center zawsze tam, gdzie pracownik

Korzystając z technologii VoIP można używać wirtualnego numeru. To doskonałe rozwiązanie, na zwiększenie jakości obsługi klienta. Wirtualny numer umożliwia odebranie połączenia z dowolnego miejsca, w którym znajduje się pracownik.

Takie połączenia można odbierać za pomocą telefonu IP, przekierowania na komórkę, specjalnych aplikacji dla iOS lub android, a także programu komputerowego. Wirtualna centrala daje możliwość integracji z systemami CRM, dzięki czemu nie tylko obsługa klienta jest na najwyższym poziomie — na bieżąco można także kontrolować pracę, jak i raportować rozmowy.

Za sprawą kontroli pracy możliwe jest ulepszenie obsługi klienta i zadbanie o jeszcze lepszą jakość oferowanych usług, po przeanalizowaniu dotychczasowej pracy.

W każdej firmie ulepszanie obsługi klienta zwyczajnie się opłaca. Nie tylko pod względem sprzedaży, ale także i wizerunku przedsiębiorstwa. Klient dzwoniący z problemem nie czuje się zostawiony sam sobie, jest on błyskawicznie obsłużony. Takie podejście do obsługi klienta buduje zaufanie i sprawia, że ta osoba chcę wracać po dane produkty bądź usługi.

Nie bez powodu satysfakcja klienta z usług przenosi się na efekty w postaci wzrostu zysków generowanych ze sprzedaży. Tym samym inwestycja w wirtualne call center na pewnym etapie działania firmy może być koniecznością do jej rozwoju.

Każdy przedsiębiorca w zależności od swoich potrzeb może wybrać taki pakiet operatora VoIP, który najbardziej mu odpowiada. Międzynarodowy operator VoIP Zadarma zapewnia dla swoich użytkowników najkorzystniejszą ofertę, by praca zdalna była wygodna, pomimo wirusów i kryzysów. Zadarma daje 50% zniżki na pakiety taryfowe oraz wirtualne numery. Szczegóły promocji można znaleźć w aktualnościach na stronie głównej lub na blogu. Ważne, by zdecydować się na rozwiązanie, które jednocześnie pozwala ograniczyć koszty standardowego call center, jednak dalej szybko obsłużyć klienta, sprawić, że będzie on zadowolony i tym samym zadbać o zyski firmy, jej opinię, jak i renomę.