Praca zdalna i wideokonferencje - dlaczego przy wyborze sprzętu powinieneś zwrócić uwagę na oznaczenie Intel Evo

Komputery z certyfikatem Intel Evo znacząco podnoszą komfort pracy zdalnej. Sprawdź, dlaczego warto wybrać nowe modele z dodatkowym logo na obudowie.

Intel Evo to nowa inicjatywa wprowadzona na rynek wraz z najnowszymi procesorami Tiger Lake we wrześniu 2020 roku. Mowa o platformie stworzonej specjalnie z myślą o ultraprzenośnych komputerach do pracy. Wszystkie konstrukcje posiadające certyfikat Intel Evo zostały poddane rygorystycznym testom przeprowadzonym przez firmę Intel. Dodatkowo, już na etapie projektowania producenci komputerów podlegających certyfikacji, współpracują z inżynierami Intela w celu doboru odpowiednich komponentów oraz układu chłodzenia.

Acer Swift 5 z certyfikatem Intel Evo

Intel Evo - kluczowe elementy platformy

Aby otrzymać certyfikat Intel Evo producenci sprzętu komputerowego muszą zastosować się do ścisłych wytycznych opracowanych przez firmę Intel. Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy specyfikacji technicznej każdego komputera z certyfikatem Intel Evo:

Procesor Intel Core 11 generacji z rodziny Tiger Lake z układem graficznym Intel Xe

z rodziny z układem graficznym Co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej pracującej w trybie Dual Channel

pracującej w trybie Co najmniej 256 GB dysk SSD PCIe/NVMe

Realny czas pracy na baterii wynoszący minimum 9 godzin (w przypadku matryc o rozdzielczości większej, niż Full HD nie jest to element obligatoryjny)

(w przypadku matryc o rozdzielczości większej, niż Full HD nie jest to element obligatoryjny) Szybkie budzenie z trybu uśpienia w czasie mniejszym, niż jedna sekunda

w czasie mniejszym, niż jedna sekunda Obsługa szybkiego ładowania pozwalającego na 4 godziny pracy po 30 minutach ładowania

pozwalającego na Co najmniej jeden port Thunderbolt 4 oraz karta sieciowa Wi-Fi 6

oraz karta sieciowa Bluetooth 5.0 z Audio Offload

z Audio Offload Minimum dwa mikrofony cyfrowe o stosunku sygnału do szumu wynoszącym co najmniej 63dB i dopasowaniu +/- 1db

o stosunku sygnału do szumu wynoszącym co najmniej 63dB i dopasowaniu +/- 1db Kamerka internetowa nagrywająca w rozdzielczości HD przy zachowaniu co najmniej 30 klatek na sekundę

nagrywająca w rozdzielczości przy zachowaniu co najmniej 30 klatek na sekundę Asystent głosowy z funkcją wybudzania z wykorzystaniem głosu

Cechy charakterystyczne platformy Intel Evo

Jak widać specyfikacja techniczna gwarantuje, że komputery z certyfikatem Intel Evo zapewniają wysoką wydajność i są gotowe do pracy w każdym momencie. Obecność wydajnej baterii, nowoczesnych złącz, karty sieciowej Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, wydajnych mikrofonów oraz kamerki HD wskazuje, że są to konstrukcje stworzone do pracy zdalnej.

Intel Evo to idealny sprzęt do pracy zdalnej

Komputery z certyfikatem Intel Evo to kompleksowe rozwiązanie do pracy zdalnej. W niewielkiej i lekkiej obudowie zamknięto topowe podzespoły z procesorami Intel Core i5/i7 11 generacji na czele.

Logotyp Intel Evo na MSI Prestige 14 Evo

Co ważne standard Intel Evo tworzony był w czasach pandemii koronawirusa. Inżynierowie Intela mieli zatem możliwość dostosowania nowej platformy do obecnych wymagań pracowników zdalnych.

Intel Evo kładzie nacisk na możliwość wielozadaniowej pracy w każdym miejscu na świecie. Obecnie większość pracowników wykonuje swoje obowiązki z domu, a jak doskonale wiemy z własnej praktyki nie zawsze jest to optymalne środowisko do pracy.

Intel Evo - zaawansowany system mikrofonów oraz GNA 2.0 dbają o wysoką jakość wideokonferencji

Komputery Intel Evo pozwalają odciąć się od otoczenia podczas wideokonferencji oraz pracy zdalnej. Posiadają one szereg dodatkowych elementów, które ułatwiają pracę z dala od biura.

Komputery z certyfikatem Intel Evo

Każdy laptop z certyfikatem Intel Evo został wyposażony w co najmniej dwa mikrofony cyfrowe. Inżynierowie Intel podczas tworzenia standardu oraz procesorów Core 11 generacji zdawali sobie sprawę, że w nowej normalności większość dnia roboczego spędzamy na wideokonferencjach.

Nowe laptopy z certyfikatem Intel Evo posiadają specjalne technologie poprawiające jakość dźwięku. Kluczowe jest dynamiczne tłumienie hałasu dochodzącego z otoczenia. Dzięki sztucznej inteligencji komputery bez problemu radzą sobie z usuwaniem szczekania psa lub płaczu dziecka. Oznacza to, że nasi rozmówcy nie usłyszą niepożądanych dźwięków, a my będziemy mogli spokojnie kontynuować spotkanie bez względu na hałas panujący w najbliższym otoczeniu.

Co ważne tłumienie hałasu nie wpływa negatywnie na baterię i wydajność laptopa. Możemy bez problemu kontynuować naszą rozmowę na kanapie lub tarasie przed domem i nie martwić się o stan naładowania akumulatora.

Wybrane komputery z certyfikatem Intel Evo takie jak Acer Swift 5 posiadają również układ Gaussian Neural Accelerator 2.0 (GNA 2.0) , który został zaprojektowany specjalnie z myślą o tłumieniu hałasu z otoczenia.

Acer Swift 5 z GNA 2.0

Dzięki sztucznej inteligencji oraz układowi Gaussian Neural Accelerator (GNA) 2.0 możemy bez problemu brać udział w wideokonferencjach z dowolnego miejsca na ziemi. Odpowiednie elementy dbają o to, aby nasi rozmówcy usłyszeli jedynie nasz krystalicznie czysty głos.

Intel Evo - wysokiej klasy kamery internetowe z rozmywaniem tła

Intel zadbał nie tylko o dźwięk. Inżynierowie pomyśleli również o obrazie. Komputery z certyfikatem Intel Evo posiadają wysokiej klasy kamery o rozdzielczości HD lub wyższej, które rejestrują obraz w co najmniej 30 klatkach na sekundę. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z technologii umożliwiającej rozmywanie tła bez zbędnego obciążania procesora.

Komputery wyposażone w procesory Intel Core 11 generacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są w stanie na żywo rozmywać tło z obrazu z kamery. Oznacza to, że nie musimy już szybko sprzątać naszego pomieszczenia przed dołączeniem do wideospotkania.

Intel Evo - rygorystyczne testy kluczem do sukcesu

Producenci sprzętu komputerowego nie mogą z własnej woli stosować logotypów Intel Evo. Każdy komputer starający się o certyfikat poddawany jest rygorystycznym testom, które wykonywane są przez pracowników Intela. Procedura testowa oparta została na realnych scenariuszach użycia.

Każdy komputer przechodzi przez serię 25 testów. Intel sprawdza wydajność podczas przeglądania sieci z wykorzystaniem przeglądarki Chrome, oglądania filmów na YouTube, a także pracy z pakietem biurowym Microsoft Office oraz Google Suite. W trakcie testów komputery muszą wykazać się również wydajnością w aplikacjach pomocniczych. Mowa o Slacku, Microsoft Teams czy Spotify. Na końcu testowana jest jakość wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Scenariusz testowy komputerów ubiegających się o certyfikat Intel Evo

Podczas testów Intel sprawdza również wydajność akumulatorów oraz szybkość ładowania. Komputery z matrycami o rozdzielczości Full HD muszą pracować nieprzerwanie przez 9 godzin. Dodatkowo po zaledwie 30 minutach ładowania otrzymujemy kolejne 4 godziny pracy z dala od gniazdka.

Proces certyfikacji Intel Evo

W trakcie testów komputery posiadają stałe połączenie z internetem z wykorzystaniem Wi-Fi, a jasność wyświetlacza jest nie mniejsza, niż 250 nitów. Dodatkowo w tle działają aplikacje biurowe, a konto testowe zalogowane jest do kilku usług sieciowych takich jak Dysk Google czy Microsoft 365.

Intel Evo to świetny wybór

Komputery z certyfikatem Intel Evo to idealne konstrukcje do pracy zdalnej. Do wyboru mamy wiele modeli różniących się wyglądem, jakością wykonania oraz wielkością. Niezmienna pozostaje wysoka wydajność, poziom dopracowania, długi czas pracy na baterii oraz zaawansowane rozwiązania ułatwiające pracę. Dopasowana specyfikacja techniczna oraz rygorystyczne testy to klucz do sukcesu.

Logotyp Intel Evo

Wybierając komputer z certyfikatem Intel Evo otrzymujemy wydajny sprzęt do pracy, który nas nie zawiedzie. Co ważne komputery z Intel Evo nie są przesadnie drogie. Ceny zaczynają się od około 4000 zł. Listę komputerów z certyfikatem Intel Evo znajdziesz tutaj.

Zastanawiasz się jak w praktyce sprawdzają się komputery z certyfikatem Intel Evo? Zapoznaj się z naszym testem MSI Prestige 14 Evo.