Pracować przy komputerze… na rowerze, w dodatku produkując prąd? Aż dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł

Trenuj i pracuj lub oddawaj się rozrywce w jednym czasie, by łączyć przyjemne z pożytecznym i koniecznym – z całą pewnością to właśnie ta myśl przyświecała konstruktorom tego niecodziennego biurka. To koniec wykrętów od codziennych treningów – aby poćwiczyć, nie tylko nie musisz wychodzić z domu, ale nawet nie ma konieczności, by przerywać pracę.

Fot. Acer

eKinekt BD 3 – nowe biurko rowerowe od Acer

Oto nowa propozycja od Acer – biurko rowerowe. Jest to połączenie biurka z rowerem stacjonarnym. Dzięki niemu możesz pracować lub grać na komputerze, a jednocześnie zaliczysz swoją codzienną dawkę ruchu.

Producent zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Urządzenie ma wyświetlacz LCD, a dodatkowo łączy się np. ze smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji. W ten sposób użytkownik zyskuje dostęp do informacji na temat m.in. przejechanej odległości, efektów treningu i innych przydatnych detali. Co ważne, osoba korzystająca z biurka rowerowego może w łatwy sposób regulować opór, stawiany przy pedałowaniu. Regulacji podlega też wysokość siedziska oraz blatu. Wszystko po to, by móc korzystać z urządzenia wygodnie i dostosować ustawienia do własnych preferencji.

Do dyspozycji są dwa tryby – pracy oraz sportowy. W przypadku tego pierwszego, blat zbliża się do siedziska, dzięki czemu użytkownik może przyjąć wyprostowaną pozycję i wygodnie korzystać z komputera. Z kolei w tym drugim trybie blat biurka wysuwa się bardziej do przodu. Tym sposobem użytkownik zyskuje więcej miejsca, by się pochylić i przyjąć pozycję niczym na klasycznym rowerze lub trenażerze. To może być propozycja np. na czas przerwy od pracy. Co ważne, do trybu pracy powrócisz w prosty sposób, bowiem wystarczy tylko przesunąć blat biurka do pierwotnej pozycji.

Fot. Acer

Wyprodukujesz sobie prąd

Urządzenie co prawda ma kosztować sporo pieniędzy, jednak koszt ten zniweluje nieco fakt, że „jeżdżąc” na rowerku wytwarzasz energię elektryczną, która jest następnie wykorzystywana do ładowania twoich urządzeń – telefonu, tabletu, laptopa itd. W ciągu jednej godziny ciągłego pedałowania z prędkością 60 obrotów na minutę masz możliwość wygenerowania mocy na poziomie nawet 75 watów. Ma to sens? Moim zdaniem – jak najbardziej.

Urządzenie oferuje użytkownikowi dwa porty USB typu A i jeden port USB typu C. Jeśli potrzebujesz mieć pod ręką coś jeszcze, możesz skorzystać ze specjalnego miejsca na torbę oraz uchwytu na napoje. Co ciekawe, zarówno blat, jak i obudowa chroniąca elementy mechanizmu rowerowego zostały wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego.

Biurko-rower – dla kogo?

Muszę przyznać, że bardzo spodobał mi się ten koncept. Sama chętnie pracowałabym, korzystając z takiego biurka, będącego jednocześnie rowerem. Jednak – czy jest to urządzenie dobre dla każdego? Z pewnością warto wziąć pod uwagę gabaryty – nie jest to przedmiot, który możemy złożyć i schować do szafy. Nie jest to też uniwersalne biurko. To wszystko sprawia, że kupując taki wynalazek musimy wygospodarować na niego specjalne miejsce w naszym domu.

Biurko rowerowe eKinekt BD 3 od Acer będzie dostępne już w czerwcu tego roku w cenie od 999 euro.

