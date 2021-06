Pracownicy Amazona mogą palić marihuanę

Firma Amazon zmienia zasady pracownicze dotyczące czasu wolnego i palenia marihuany.

Amerykańska firma Amazon ogłosiła we wtorek, że popiera federalną legalizację marihuany i dokonuje przeglądu polityki pracowniczej. Firmie zależy na potwierdzeniu zaangażowania w byciu atrakcyjnym pracodawcą i zerwaniu ze stereotypem mówiącym o zawrotnym tempie pracy. Dave Clark, dyrektor generalny światowego działu konsumenckiego Amazon, ogłosił, że zmieniające się przepisy stanowe dotyczące marihuany oznaczają, że firma nie będzie już uwzględniała jej w testach narkotykowych przed zatrudnieniem, i że substancja będzie traktowana tak samo, jak alkohol.

Amazon nie zmieni jednak podejścia do testów w przypadku niebezpiecznych incydentów, które będą przeprowadzane, aby utrzymać kontrolę pod kątem utraty wartości w pracy. Amazon przygląda się również bliżej swojej polityce Time off Task (czasu wolnego w pracy), która automatycznie śledzi produktywność pracowników, analizując czas spędzany na przerwach. Dotychczas wpływał on stresująco na środowisko w pracy. Clark dodaje:

Począwszy od dzisiaj, uśredniamy przerwy do dłuższego okresu, aby zapewnić (...) mniej hałasu — wzmacniając pierwotną intencję programu i skupiając się na rozmowach w sprawie czasu wolnego.

