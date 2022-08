Pracownicy Apple się wściekli. Gigant zapłaci karę za sprawdzanie ich rzeczy osobistych

Choć takie praktyki są częste w dużych firmach, irytację zwiększał fakt, że kontrola tego typu mogła trwać nawet 45 minut. I oczywiście nie była wliczana w czas pracy.

Gdy pracownik kończy swoją zmianę i wybiera się do domu, przed wyjściem z terenu zakładu jego rzeczy są dokładnie sprawdzane. Dotyczy to zwłaszcza firm produkujących technologię, ale podobne praktyki stosuje m.in. Amazon. Tu jednak skupimy się na Apple, które miało dość skomplikowane procedury i przeszukiwanie rzeczy wychodzących osób potrafiło zająć mnóstwo czasu. Nie można dziwić się irytacji pracowników - po 8-12 pracy godzinach musieli czekać jeszcze nawet 45 minut, zanim ochrona sprawdziła, czy przypadkiem czegoś nie wynoszą z terenu zakładu. Toteż złożono zbiorowy pozew, w którym domagano się dodatkowej zapłaty za tracony codziennie czas.

Sędzia William Alsup z sądu federalnego w północnym dystrykcie Kalifornii przyznał słuszność żądaniom i nakazał wypłacenie poszkodowanym łącznej kwoty 30,5 mln dolarów. Nie zaboli to jednak Apple, dla którego są to niewielkie pieniądze, nie wzbogaci też mocno pracowników. Dlaczego? Otóż pozew złożyło łącznie 14 683 osoby, więc po równym podzieleniu między nich tej kwoty wychodzi 2077 dolarów na osobę. Jest to mniej więcej 60% przeciętnej wypłaty u Apple. Do tego należy dodać fakt, że pozew został złożony jeszcze w 2013 roku, a więc sprawa została rozstrzygnięta dopiero po dziewięciu latach.

Wywalczono jednak coś jeszcze - po wyroku rzeczy wychodzących mają być sprawdzane jeszcze w ramach godzin ich pracy, dlatego Apple musi określić czas na sprawdzenie jednej osoby i umożliwiać odpowiednio wcześniej zejście ze stanowiska. A to rzecz bardzo istotna dla wszystkich zatrudnionych.

Źródło: WCCF Tech