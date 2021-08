Pracownicy Blue Origin opuszczają Jeffa Bezosa

Najlepsi pracownicy przedsiębiorstwa kosmicznego Blue Origin przenoszą się do znienawidzonej przez Bezosa konkurencji.

źródło: nehandaradio.com

Nowy raport CNBC ujawnił, że firma Blue Origin straciła tego lata około 17 najlepszych pracowników. Jeffa Bezosa opuścili już inżynierzy, dyrektorzy wyższego szczebla, administratorzy i kierownicy wielu projektów.

Do byłych pracowników zalicza się już Nitin Arora, główny inżynier programu lądowników księżycowych firmy, dołączający do konkurencyjnego SpaceX oraz inżynier lotnictwa Lauren Lyons, który dołączył do Firefly Aerospace jako dyrektor operacyjny. Mimo tego Blue Origin zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i tłumaczy:

Blue Origin powiększył się o 850 osób w 2020 r., a my do tej pory urośliśmy o kolejne 650 osób w 2021 roku. W rzeczywistości w ciągu ostatnich trzech lat rozrośliśmy się prawie czterokrotnie. Nadal pełnimy główne role w produkcji, jakości, projektowaniu silników i konstrukcji pojazdów. To zespół, który budujemy i mamy do tego talent.

Ponoć po głośnej, kosmicznej wycieczce Bezosa, Blue Origin nagrodziła wszystkich swoich pracowników premią w wysokości aż 10 tys. dolarów. Jednak kilkoro z nich powiedziało CNBC, że premia była postrzegana jako sposób na zatrzymanie pracowników, po tym jak wielu złożyło wypowiedzenia.

Zobacz również:

Dlaczego do tego dochodzi? Ponoć brakuje wspólnego mianownika, jednak część pracowników jest zażenowana kłótniami firmy z NASA, SpaceX i Virgin Galactic, przez które firma może nie otrzymać w przyszłości kontraktu rządowego. Kolejną kwestią jest dławiąca kultura pracy i brak wzrostu zatrudnienia.

Zobacz także: Naukowcy odkryli 400-letni gigantyczny koral! [Zobacz zdjęcia]

Źródło: futurism.com