Pracuj wydajnie, graj ostro

Studenci już od ponad miesiąca uczęszczają na zajęcia. Ostatni z nich właśnie zdążyli już sobie zdać sprawę z tego, że w nauce zdecydowanie pomógłby im laptop. Dla jednych nowy, dla innych pierwszy. Nieuchronnie więc pojawia się pytanie – jaki model najlepiej wybrać?

W skrócie – idealny model komputera przenośnego dla studenta powinien być lekki i pracować długo na baterii. Choć odpowiedź wygląda na prostą, to nawet jeśli trafisz na sprzedawcę, który będzie umiał zaproponować komputer spełniający te kryteria, to przedstawi wiele znacząco różniących się od siebie modeli. Trzeba więc sprecyzować wymagania, aby zawęzić listę. Najprostszym sposobem aby to zrobić jest określić potencjalne zastosowania sprzętu.

Typowe zastosowania laptopa

Podstawowymi zastosowaniami przenośnego komputera jest praca z pakietem biurowym i przeglądanie internetu. Studenci przechowują mnóstwo notatek i projektów, instalują wiele aplikacji z których korzystają w nauce, przydałby się więc pojemny nośnik danych. Codzienną praktyką jest również korzystanie z zaawansowanych, profesjonalnych aplikacji np. do tworzenia projektów. Zazwyczaj im wyższy rok studiów tym bardziej zaawansowane i skomplikowane projekty.

I wreszcie – myliłby się ten, kto myśli, że studenci nie grają. Grają i to naprawdę dużo.

Jaki sprzęt spełni oczekiwania

Z zastosowaniami biurowo internetowymi w zasadzie poradzi sobie każda konfiguracja. Tutaj najważniejsza będzie wygodna klawiatura i szybka karta WiFi, najlepiej 802.11 ac. Pojemny nośnik danych oznacza 512 GB SSD, lub duet – 256 GB SSD i co najmniej 1 TB HDD. Z kolei zaawansowane projekty do sprawnego przetwarzania wymagają szybkiego procesora, co najmniej Core i5 lub Ryzen 5 3-ciej generacji, oraz minimum 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo coraz więcej profesjonalnych aplikacji jest w stanie korzystać z mocy karty graficznej, która zazwyczaj oferuje dużo większe przyspieszenie wykonywania operacji niż szybki procesor. Nie może to być karta zintegrowana, ani najprostszy dodatkowy model. Nie warto tu schodzić poniżej GeForce GTX 1060.

Z kolei jeżeli laptop ma być wykorzystywany do gier – niezbędnym elementem jest ponownie wydajna karta graficzna. W zasadzie od wyboru konkretnego modelu należy rozpocząć budowanie listy interesujących modeli. Co wybrać? Absolutnym, racjonalnym minimum jest GeForce GTX 1650. Lepszym rozwiązaniem jest wydajniejsza karta GTX 1660 Ti. Natomiast ci, którzy oczekują bezkompromisowej wydajności powinni sięgnąć po karty GeForce RTX 2060, 2070 lub 2080.

Warto też pamiętać o portach, bo one definiują codzienną funkcjonalność sprzętu. Komputer powinien mieć co najmniej jeden port USB na każdym boku, w tym min. jeden USB 3.0. Z całą pewnością przyda się złącze HDMI – do podłączenia projektora, czy telewizora, żeby obejrzeć film na dużym ekranie. Potrzebne będzie też gniazdo słuchawkowe i czytnik kart SD, a także Bluetooth do wygodnego podłączenia smartfona.

Dodatkowym, bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem jest ładowanie komputera przez port USB typu C. To wciąż rzadko spotykane rozwiązanie, ale bardzo wygodne.

Sztuka kompromisu

Niestety idealny laptop nie istnieje, bo technologia jeszcze na to nie pozwala. Nie ma małych laptopów z wielkim ekranem, te z 17-calowym są po prostu duże, a maluchy z matrycami mniejszymi niż 15,6” nie nadają się do długiej i komfortowej pracy. Podobnie – w im wydajniejsze podzespoły wyposażony jest komputer, tym krócej działa na baterii, gdy zmusimy go do pracy na pełnych obrotach. Dlatego za każdym razem trzeba będzie decydować, która cecha ma wyższy priorytet – w ten sposób znajdziesz coś może nie idealnego, ale przynajmniej bliskiego ideałowi.

Tym bardziej, że obecne laptopy w niczym nie przypominają modeli sprzed kilku lat. Wydajność kart graficznych w laptopach jest praktycznie taka sama jak komputerach stacjonarnych. W wypadku procesorów jest tylko nieco gorzej. Nośniki SSD stale tanieją, wiec można pozwolić sobie na większą pojemność. Za te same pieniądze co pięć lat temu kupisz dzisiaj znacznie wydajniejszy i lżejszy komputer przenośny.

Na czym oszczędzać

Niestety w praktyce na niczym nie da się zaoszczędzić. No, może poza oczekiwaniami. Tańszy laptop oznacza rezygnację z wybranych funkcji lub wydajności. Tu nie można niczego odłożyć do późniejszej rozbudowy. Procesora i karty graficznej nie da się w praktyce wymienić, a wymiana pamięci bywa bardzo kłopotliwa. A jeżeli wybierzesz sprzęt za słaby do swoich potrzeb zapłacisz za to brakiem możliwości lub wydłużonym czasem realizacji zadań postawionych przed laptopem.

Najbardziej kuszącym rozwiązaniem jest zakup wolniejszego procesora i karty graficznej. Ten pierwszy powinien być dopasowany do wykonywanych na komputerze zadań. Z pakietem biurowym i internetem poradzi sobie nawet i3, ale do gier i profesjonalnych aplikacji nie warto schodzić poniżej i5. Duży wpływ na cenę ma karta graficzna. Ale tu także pod pretekstem oszczędności można sobie łatwo zrobić krzywdę. Aby komfortowo grać w najnowsze gry w rozdzielczości Full HD korzystając ze sprzętowego wsparcia dla ray tracingu potrzebna jest karta GeForce RTX 2060 lub lepsza. Jeżeli jesteś skłonny poświęcić trochę jakości grafiki – możesz wybrać GeForce GTX 1660 Ti lub GTX 1650. Sprawdź jednak czy nie pozbawiasz czasem w ten sposób zapasu mocy swoich profesjonalnych aplikacji.

Z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio twoje aplikacje mogą znacząco przyspieszyć. W chwili obecnej to właśnie karty graficzne GeForce są gwarancją najcieńszego, najszybszego i najcichszego laptopa dopasowanego do twoich potrzeb.

Co wybrać

Na cenę laptopa mocno wpływa jego wydajność w grach. Dlatego wśród proponowanych modeli nie znajdziesz takich po 2-3 tys zł. Jednak każda z prezentowanych maszyn zapewnia bezkompromisowe osiągi nie tylko w grach, ale też we wszystkich pozostałych zastosowaniach.

ASUS TUF Gaming FX505

Elegancki laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Wyposażony w procesor Ryzen 7, 16 GB RAM i pojemny nośnik SSD z miejscem na dołożenie dysku SATA. Karta GeForce RTX 2060 zapewni doskonałe wyniki w grach. Użytecznym dodatkiem jest 120 Hz odświeżanie matrycy. Waga laptopa to niespełna 2,5 kg.

MSI GL63

Laptop wyposażony jest w procesor i7-8750H, 16 GB RAM i dwa nośniki danych: 240 GB SSD oraz 1 TB HDD, a także kartę graficzną GeForce RTX 2060. Przekątna matrycy to 15,6 cala, rozdzielczość Full HD. Waga poniżej 2,5 kg.

Dell Inspirion G5 5590

Laptop o spokojnym, ale eleganckim designie z procesorem i7-8750H, 16 GB RAM i pojemnym nośniku SSD oraz karcie graficznej GeForce RTX 2060. Matryca ma przekątną 15,6 cala i rozdzielczość Full HD. Wyróżnia się bardzo pojemnym akumulatorem (7500 mAh), co niestety skutkuje wagą przekraczającą 2,8 kg.

Razer Blade 15

Marka kojarzona z akcesoriami dla graczy tworzy laptopy o wyjątkowo spokojnym, niemal biznesowym designie. Ten konkretny laptop wyposażony jest w procesor i7-8750H, 16 GB RAM i nośnik SSD 256 GB. 15,6-calowa matryca o rozdzielczości Full HD oferuje odświeżanie 144 Hz. Karta graficzna to GeForce RTX 2070 Max-Q. Waga laptopa nieznacznie przekracza 2 kg, a jego grubość to zaledwie 17,8 mm.