Pracujesz na siedząco? Naukowcy odkryli ile musisz się ruszać

Naukowcy odkryli jak długo powinieneś się poruszać, aby zrównoważyć cały dzień siedzenia.

Pracujesz zdalnie i spędzasz przy biurku całe dnie? A może wykonujesz inną pracę siedzącą? Bez względu na to, co konkretnie skłania Cię do pozostawania w jednej pozycji, powinieneś zainteresować się jak to zrównoważyć.

Naukowcy uważają, że nawet 40 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej każdego dnia to właściwa ilość do zrównoważenia aż 10 godzin siedzenia w bezruchu. W pewnym stopniu już każda ilość ćwiczeń czy nawet samo wstawanie może pozytywnie wpływać na nasz organizm.

Jest to oparte na metaanalizie dziewięciu badań, w których wzięło udział ponad 44 tys. osób w czterech różnych krajach.

U osób aktywnych fizycznie, wykonujących około 30-40 minut aktywności fizycznej w umiarkowanym lub intensywnym stopniu, związek między długim czasem siedzącym a ryzykiem śmierci nie różni się znacząco od tych, którzy spędzają na siedząco małą ilość czasu.

Innymi słowy, podjęcie zajęć takich jak jazda na rowerze, szybki spacer czy praca w ogrodzie może obniżyć ryzyko wczesnej śmierci.

Badania te są zgodne z nowymi wytycznymi WHO, które zalecają 150-300 minut umiarkowanych ćwiczeń lub 75-150 minut intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo, aby przeciwdziałać siedzącemu trybowi życia.

