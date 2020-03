Pracujesz zdalnie? Oto 6 powodów, dla których warto wyposażyć domowe biuro w drukarkę

Z dnia na dzień tysiące pracowników, zmuszonych przez zagrożenie epidemią do zmiany codziennego funkcjonowania przekonało się, czym tak naprawdę jest praca zdalna. Mimo pozornej wygody takie rozwiązanie obarczone jest sporym ryzykiem spadku wydajności i stresu pracownika. Są jednak sposoby na utrzymanie produktywności i komfortu pracy w niecodziennych warunkach. Jednym z ważniejszych jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni do pracy. Warto także zadbać o wyposażenie domowego biura choćby w wydajną i wielofunkcyjną drukarkę, która wyraźnie ułatwi nam wykonywanie obowiązków w trybie home office.

1. Taniej niż w punkcie ksero

Wybierając drukarkę do domowego biura, w pierwszej kolejności warto sprawdzić koszt wydruku jednej strony. Nie wszyscy producenci udostępniają takie dane, natomiast Epson zapewnia, że wszystkie drukarki wchodzące w skład linii EcoTank drukują za mniej niż 1 gr w przypadku wydruków czarno-białych (i poniżej 2 gr w kolorze). Jak nietrudno obliczyć, druk w domowych warunkach może być zdecydowanie korzystniejszy niż w przypadku nawet najtańszych punktów ksero. Wykorzystywany przez Epson piezoelektryczny druk atramentowy „na zimno” to także radykalnie mniejsze (do 95% w stosunku do laserówek) zużycie prądu. Poza oszczędnościami na rachunkach daje to również pewność, że stoimy po ”zielonej stronie mocy”.

Epson EcoTank L3151

2. Zapas atramentu nawet … na 3 lata

Każdy nabywca nowej drukarki z serii EcoTank przy zakupie otrzymuje zapas atramentu, który pozwala zadrukować 16 ryz papieru stron czarno-białych i do 13 ryz wydruków kolorowych. Co istotne – szczególnie w kontekście obecnych zaleceń, by ograniczać wychodzenie z domu - dla użytkowników oznacza to kolejny zakup butelek z tuszem… za 3 lata. Jak to się ma do tradycyjnych rozwiązań? Komplet atramentów EcoTank to odpowiednik… do 82 kartridżów. Przed decyzją o wyborze drukarki, warto porównać ile kosztują…

3. Biznesowa niezawodność

Drukarki firmy Epson pozbawione są elementów takich jak grzałki, bębny czy kartridże, które należy regularnie wymieniać w urządzeniach laserowych. W efekcie pozwala to na wyjątkowo bezawaryjną pracę przez lata, co jest szczególnie istotne w przypadku biur domowych –pracując w trybie home office, zwykle nie mamy szybkiego dostępu do firmowego działu technicznego, który dba o poprawną eksploatację i rozwiązuje ewentualne problemy. Co więcej, trwałość rozwiązań Epson potwierdza długi czas gwarancji, który można za darmo wydłużyć do 3 lat (www.epson.pl/gwarancjanadrukarki).

Epson EcoTank L3156

4. Wielozadaniowe biuro w domu

Urządzenia takie jak L3156 czy L3151 mimo swoich kompaktowych gabarytów oferują wiele zaawansowanych funkcji, które przydadzą się każdemu, kto prowadzi domowe biuro. Obok drukowania modele te zapewniają m.in. skanowanie oraz kopiowanie, dzięki czemu zawsze jesteśmy gotowi, by wysłać np. klientowi umowę czy profesjonalny skan dokumentu. Każdy domownik doceni także prostotę obsługi (model EcoTank L3160 dodatkowo wyposażony jest w intuicyjny wyświetlacz LCD) oraz możliwość bezprzewodowego drukowania z pozycji urządzeń mobilnych (Wi-Fi, Wi-Fi Direct). Co więcej, do drukowania z EcoTank nie musimy nawet „odpalać” komputera – bezpłatne aplikacje na telefon (Android i Apple) dają możliwość wykonania wszystkiego wprost z ekranu komórki czy tableta.

5. Fotograficzna jakość w Twoim domu

Atramentowy druk w porównaniu do technologii laserowej od zawsze oferował dużo lepszą jakość. Co prawda, drukując wyłącznie czarno-białe dokumenty tekstowe, trudno jest dostrzec wyraźną różnicę, jednak po pracy drukarka może posłużyć jako fotolab do drukowania zdjęć. Kompaktowe modele takie L3156 czy L3151 dzięki rozdzielczości drukowania 5760 x 1440 oraz technologii kropli o zmiennej wielkości zapewniają najlepsze wydruki w swojej klasie. W praktyce oznacza to, że np. czas spędzany z całą rodziną w domu można wykorzystać na porządkowanie wspomnień np. z wspólnych wyjazdów, drukowanie i tworzenie na ścianie galerii najlepszych fotografii. Od ręki, bez wychodzenia z domu, w cenie lepszej niż w fotolabie, za to w porównywalnej jakości. Warto wspomnieć, że dla zaawansowanych fotoamatorów Epson proponuje dedykowane urządzenia EcoTank z dodatkowymi atramentami (np. L805, L7160), sprawiają one że efekty druku są wręcz zachwycające, a ich cena jest… cały czas przyjazna!

Epson EcoTank L3160

6. Pomyśl o dzieciach

Beneficjentami drukarki w domu – obok głównego użytkownika - na pewno będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W obecnej sytuacji, część nauczycieli wysyłając ćwiczenia czy teksty źródłowe w formie dokumentów cyfrowych, realizuje program nauczania z domu, a jak wiadomo, najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście praca na wydrukowanych arkuszach - czytanie długich tekstów na ekranie monitora negatywnie wpływa na kondycję wzroku. Drukarka w domu może także nakłonić dziecko do rozwoju kreatywnych umiejętności takich jak np. tworzenie grafik, które błyskawicznie można wydrukować i przykładowo wyeksponować na ścianie. Dodatkowo także częsta jest sytuacja, gdy komputerów w domu jest mniej niż domowników… wówczas wydrukowanie zadań czy dokumentów i chwilowe przeniesienie nauki czy pracy off-line pozwoli wszystkim działać w tym samym czasie. Tym bardziej, że drukarka EcoTank kosztuje znacznie mniej niż nowy komputer.

