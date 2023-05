Prasowanie sprawia Ci problem? Sprawdź, czy warto kupić stację parową i na czym polega jej działanie

Dbasz o schludny wygląd tkanin? Chcesz uzyskać lepsze rezultaty prasowania? Zastanów się nad stacją parową - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć przed zakupem.

Spis treści

Stacja parowa - oto najciekawsze urządzenia

Przygotowaliśmy zestawienie kilku najciekawszych stacji parowych - są to zarówno modele podstawowe, jak i bardzo zaawansowane. Wyselekcjonowaliśmy poniższe produkty zarówno na podstawie specyfikacji, parametrów, jak i opinii. Sprawdź, która stacja parowa będzie dla Ciebie odpowiednia!

Cecotec Fast&Furious 8040 Absolute

Za szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie odpowiada wysoka moc 2400 W. Anodowana stopa Turbo Slide umożliwia równo rozprowadzać ciepło oraz parę, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać zamierzony efekt. Jeśli chodzi o zastosowane funkcje i technologie, mamy tu do dyspozycji możliwość prasowania w pionie, regulacji strumienia pary, samooczyszczanie, spryskiwacz, blokadę kapania czy zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia.

Rodzaj stopy: Anodowana

Moc: 2400 W

Ciśnienie pary: 6 barów

Wytwarzanie pary: 145 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 480 g/min

Dodatkowe funkcje: Funkcja samooczyszczenia, Pionowy wyrzut pary, System antywapienny, Blokada kapania

Braun CareStyle 7 Pro IS7286BK

Innowacyjne rozwiązania oraz designerski wygląd to cechy, które wyróżniają ten model generatora pary. Urządzenie pracuje z maksymalną mocą 2700 W. Wyrzut pary wynosi tutaj 190 g/min, a przy silnym uderzeniu 650 g/min. Za wygodne manewrowanie żelazkiem odpowiada stopa FreeGlide 3D z zaokrąglonymi krawędziami i ściętym brzegami. Co więcej, stopa jest pokryta powłoką EloxalPlus, charakteryzującą się wysoką trwałością i doskonałym poślizgiem. W zależności od prasowanego materiału urządzenie umożliwia automatyczny dobór temperatury. Użytkownik ma do wyboru tryb Eco, Turbo, ProSteam, a także możliwość prasowania w pionie. Zbiornik na wodę ma aż 2 litry.

Zobacz również:

Philips Perfect Care 8000 PSG8130/80

Model od wiodącej marki Philips wyposażono w stopę SteamGlide Elite. Moc parownicy wynosi aż 2700 Watt, a wśród dodatkowych funkcji możemy wyróżnić m.in. automatyczne wyłączenie, dobór temperatury oraz regulacja strumienia pary.

Parametry:

Rodzaj stopy: SteamGlide Elite

Moc: 2700 W

Ciśnienie pary: 8,5 bar

Wytwarzanie pary: 170 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 700 g/min

Dodatkowe funkcje: Funkcja samooczyszczenia, Pionowy wyrzut pary, System antywapienny, Blokada kapania

Laurastar Lift Xtra 1980

Sprzęt od Laurastar umożliwia wydobycie pary na poziomie 150 g/min. Regulacja strumienia pozwala dopasować pracę do wymagań konkretnych tkanin. W celu dogodnego użytkowania przez długi okres czasu, producent zastosował wewnątrz system antywapienny.

Rodzaj stopy: Aluminiowa 3D

Moc : 2200 W

Ciśnienie pary: 3,5 bar

Wytwarzanie pary: 150 g/min

Funkcje: Automatyczny dobór temperatury, Pionowy wyrzut pary, Automatyczne wyłączenie żelazka

Stacja parowa - na czym polega jej działanie?

Wśród najmniej lubianych obowiązków znajduje się m.in. prasowanie. Kojarzone jest z długotrwałym procesem, który nie tylko wiąże się z zaangażowaniem, ale i umiejętnościami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie obawiał się uszkodzenia ulubionego ubrania z delikatnej tkaniny podczas prasowania. Niestety pewne materiały są dość wymagające, a proces jest konieczny, aby wyglądały schludnie i na dłużej zachowały swoje walory. Technologia po raz kolejny udowadnia nam, że innowacje są w stanie zrewolucjonizować nawet podstawowe czynności, które niegdyś spędzały sen z powiek. Świetnym przykładem jest stacja parowa, która wbrew pozorom - nie jest zupełną nowością. Niemniej, w ciągu ostatnich lat stała się bardziej popularna i ogólnodostępna dla gospodarstw domowych. Wcześniej była użytkowana wyłącznie przez profesjonalistów, w tym m.in. krawców.

Aby przybliżyć działanie stacji parowej należy w pierwszej kolejności skupić się na jej budowie. Składa się z żelazka i bojlera na wodę, który jest zdolny do wytwarzania dużego ciśnienia. Finalnie, skutkuje to wytwarzaniem pary, a następnie dostarczeniu jej do urządzenia za pośrednictwem specjalnego przewodu. Pozornie proste rozwiązanie niesie za sobą wiele zalet. Tego typu sprzęty są kierowane zwłaszcza dla osób, które pragną zachować tkaniny w należytym stanie, a jednocześnie zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko uszkodzeń wynikających z użytkowania klasycznego żelazka.

Źródło: Adobe Stock/rawpixel.com

Stacja parowa - na co zwracać uwagę?

Jeśli nadal wahasz się nad stacją parową lub jesteś na etapie wyboru odpowiedniego urządzenia, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Są to oczywiście parametry, które wpływają na funkcjonalność, możliwości i dokładność prasowania. Warto dodać, że należy kierować się głównie przeznaczeniem oraz eksploatacją. Liczba dostępnych sprzętów na rynku pozwala wybrać niemal idealny model - zarówno gdy mowa o funkcjonalności, zastosowaniu, jak i budżecie.

Moc (Watt) - czas nagrzewania oraz wytwarzania pary jest zależny od mocy urządzenia. Im wyższa, tym szybciej przejdziemy do prasowania, a także zwiększymy jego wydajność.

- czas nagrzewania oraz wytwarzania pary jest zależny od mocy urządzenia. Im wyższa, tym szybciej przejdziemy do prasowania, a także zwiększymy jego wydajność. Ciśnienie (Bar) - aby tkanina uległa zmiękczeniu, minimalne ciśnienie musi wynieść około 3,5 bara. Na rynku dostępne są urządzenia pozwalające na wytwarzanie nawet i 9 barów. W przypadku zdecydowania się na model o tak dobrych parametrach, nawet na dość wymagających tkaninach nie pozostaną żadne zagniecenia.

- aby tkanina uległa zmiękczeniu, minimalne ciśnienie musi wynieść około Na rynku dostępne są urządzenia pozwalające na wytwarzanie nawet i 9 barów. W przypadku zdecydowania się na model o tak dobrych parametrach, nawet na dość wymagających tkaninach nie pozostaną Wytwarzanie pary (g/min.) - parametr wiąże się ze wspomnianą wcześniej mocą urządzenia. Wyższa liczba gram na minutę jednoznacznie wpływa na uzyskanie szybszych efektów prasowania. W przypadku dużej ilości prania, możemy zaoszczędzić znaczną część czasu.

- parametr wiąże się ze wspomnianą wcześniej mocą urządzenia. Wyższa liczba gram na minutę jednoznacznie wpływa na uzyskanie prasowania. W przypadku dużej ilości prania, możemy zaoszczędzić znaczną część czasu. Pojemność zbiornika na wodę - ma jednoznaczny wpływ na długość prasowania . Modele o pojemności w granicach 1,8 litra są w stanie pracować nawet około 2 godzin (biorąc pod uwagę również inne parametry, które będą działać prawidłowo).

- ma jednoznaczny wpływ na . Modele o pojemności w granicach 1,8 litra są w stanie pracować nawet (biorąc pod uwagę również inne parametry, które będą działać prawidłowo). Dodatkowe funkcje - pora na uwielbianą kategorię dla fanów innowacji. Wśród nich wyróżnia się m.in. samoczyszczenie, automatyczny dobór parametrów do tkaniny, blokady zwiększające bezpieczeństwo, a nawet systemy antywapienne. Wszystko to, wynika bezpośrednio z zastosowanych technologii (takich jak ActiveSense, SmartSteam, OptimalTemp i nie tylko). Czy należy wybierać tylko te modele, które posiadają wszystkie z nich? Bynajmniej, wiele innowacji pozwala zwiększać komfort pracy, jednak jeśli posiadasz mniejszy budżet - poradzisz sobie również bez tego. Warto jednak rozważyć wiele wariantów, aby zakup stacji parowej był w pełni satysfakcjonujący.

Stacja parowa - czy warto?

Stacja parowa może osiągać większą wydajność oraz efekty prasowania, aniżeli w przypadku użytkowania klasycznego żelazka. Wynika to zarówno z systemu działania, jak i zastosowanych innowacji. Forma prasowania zagnieceń okazuje się być nieoceniona, zwłaszcza gdy mowa o garsonce, garniturach czy koszulach. Jest to urządzenie, które może okazać się niezbędne w przypadku wysokiej klasy tkanin, ale również dużej ilości prania. Postanowiliśmy wyszczególnić zarówno zalety, jak i wady sprzętu!

Plusy

System prasowania poziomego i pionowego

Większa dbałość i staranność w prasowaniu zagnieceń

Prasowanie parą jest delikatniejsze dla tkanin

Większa kontrola (m.in. zminimalizowanie ryzyka przypalenia)

Minusy