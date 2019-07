Prawa wydawnicze do marki Alan Wake znowu w rękach Remedy Entertainment

Przedstawiciele studia Remedy Entertainement, poinformowali dzisiaj, że odzyskali prawa wydawnicze związane z marką Alan Wake.

Studia Remedy Entertaiment nie trzeba nikomu przedstawiać - autorzy takich hitów jak: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Quantum Break czy Alan Wake, poinformowali dzisiaj, że powróciły do nich prawa wydawnicze do ostatniego z wymienionych tytułów. Od kilku lat spekuluje się o możliwej kontynuacji Alan Wake, jednak na przeszkodzie stały właśnie prawa do wydawania tytułu, które należały do Microsoftu. "Gigant z Redmond" nie był jednak zainteresowany dalszym rozwojem marki. W opublikowanym dzisiaj komunikacie, Remedy poinformowało, że w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskało 2,5 miliona euro dochodów z tytułu tantiem z wcześniej wydanych gier. Przy okazji tych dobrych wiadomości, zdradzono również, że prawa wydawnicze do gier spod marki Alan Wake wróciły do twórców.

Alan Wake to połączenie przygodowej gry akcji z elementami psychologicznego horroru. Wcielamy się w niej w pisarza - tytułowego Alana Wake'a, który w pewnym momencie swojego życia zaczął cierpieć na brak weny. Chcąc ratować swoją karierę, wraz z żoną wyrusza do niewielkiego miasteczka Bright Falls, gdzie dzieje się właściwa akcja gry. Alan Wake zadebiutował w 2010 roku jako tytuł na wyłączność Xboxa 360, po dwóch latach doczekaliśmy się wersji przeznaczonej na PC-ty, jak również spin-offu - Alan Wake American's Nightmare.

Czy dzisiejsze rewelacje mogą zwiastować pełnoprawną kontynuację przygód pisarza? Miejmy nadzieję, że tak, chociaż nie pogardziłbym też dobrze zrobionym remasterem na konsole obecnej generacji.